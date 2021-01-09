Фото Юлии Савенковой.
В Туле эвакуировали ТРЦ «Макси»
На месте работают сотрудники МЧС.
В Туле в ТРЦ «Макси» эвакуируют посетителей. На улицу вывели несколько десятков человек. К месту происшествия прибыли пожарные расчеты.
По словам очевидцев, причиной стала сработка автоматической пожарной сигнализации в щитовой, которая располагается в пристройке. Сотрудники МЧС пришли к выводу, что необходим осмотр места происшествия газовой службой.
UPD: Сработка АПС оказалась ложной.
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