В Туле эвакуировали ТРЦ «Макси»

Фото Юлии Савенковой.

В Туле в ТРЦ «Макси» эвакуируют посетителей. На улицу вывели несколько десятков человек. К месту происшествия прибыли пожарные расчеты.

По словам очевидцев, причиной стала сработка автоматической пожарной сигнализации в щитовой, которая располагается в пристройке. Сотрудники МЧС пришли к выводу, что необходим осмотр места происшествия газовой службой.

UPD: Сработка АПС оказалась ложной.