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Коммунальная авария в Пролетарском округе Тулы: для жителей организована раздача воды
Фото из архива Myslo.

Коммунальная авария в Пролетарском округе Тулы: для жителей организована раздача воды

Сотрудники «Тулагорводоканала» продолжают работы по восстановлению водоснабжения.

Как сообщили в администрации города, с 11.00 для жителей организована раздача технической воды по адресу: ул. Дементьева, 11 (с торца здания, возле центра образования № 22).
 
Напомним, сегодня утром без воды осталась часть Пролетарского округа Тулы: на Загородном проезде поврежден водопровод диаметром 300 мм. Сейчас поврежденный участок водопровода отключили. Без воды остались 4 многоэтажки и частный сектор. Утечка в низине, поэтому вода пропала во многих домах. Ограничена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Кутузова, 34, ул. Дементьева, 11, 13, 14, а также ул. Маяковского, Кольцова (частный сектор).
 
UPD: 12.04 - уточнен адрес пункта раздачи воды.  

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:50 +2
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