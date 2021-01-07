Коммунальная авария в Пролетарском округе Тулы: для жителей организована раздача воды

Фото из архива Myslo.

Как сообщили в администрации города, с 11.00 для жителей организована раздача технической воды по адресу: ул. Дементьева, 11 (с торца здания, возле центра образования № 22).

Напомним , сегодня утром без воды осталась часть Пролетарского округа Тулы: на Загородном проезде поврежден водопровод диаметром 300 мм. Сейчас поврежденный участок водопровода отключили. Без воды остались 4 многоэтажки и частный сектор. Утечка в низине, поэтому вода пропала во многих домах. Ограничена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Кутузова, 34, ул. Дементьева, 11, 13, 14, а также ул. Маяковского, Кольцова (частный сектор).

UPD: 12.04 - уточнен адрес пункта раздачи воды.