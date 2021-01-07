Алексей Дюмин поздравил туляков с Рождеством Христовым

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Губернатор Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Рождеством Христовым:

«Этот светлый праздник дорог всем верующим. Он наполняет наши сердца радостью и теплотой, напоминает о вечных ценностях: милосердии и любви к ближнему, которые объединяли людей на протяжении многих веков. И сегодня они укрепляют нашу веру в добро, помогают преодолевать трудности, сохранять нашу богатую духовную культуру и давние традиции», – говорится в обращении.