Фото: пресс-служба Правительства Тульской области
Алексей Дюмин поздравил туляков с Рождеством Христовым
Глава региона отметил, что этот праздник укрепляет веру в добро и помогает преодолевать трудности.
Губернатор Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Рождеством Христовым:
«Этот светлый праздник дорог всем верующим. Он наполняет наши сердца радостью и теплотой, напоминает о вечных ценностях: милосердии и любви к ближнему, которые объединяли людей на протяжении многих веков. И сегодня они укрепляют нашу веру в добро, помогают преодолевать трудности, сохранять нашу богатую духовную культуру и давние традиции», – говорится в обращении.
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