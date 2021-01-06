новости
новости
Регистрация
В рождественскую ночь на Тулу опустится туман: будьте осторожны!
Фото smokescreen83

В рождественскую ночь на Тулу опустится туман: будьте осторожны!

В регионе объявлено метеопредупреждение.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайший час с сохранением до первой половины дня 7 января 2021 года на территории Тульской области ожидается туман с видимостью 200−700 м, местами гололед, на дорогах гололедица.

Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

  • Прежде всего — обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.
  • При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.
  • В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным — снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

Уважаемые автовладельцы соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

  • снизьте скорость движения;
  • будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;
  • не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;
  • двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.

В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.

Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности — съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112», «101».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 23:04 0
Другие статьи по темам
Событие
туманметеопредупреждение
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На пр. Ленина в Туле зарезали мужчину
На пр. Ленина в Туле зарезали мужчину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.