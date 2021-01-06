В рождественскую ночь на Тулу опустится туман: будьте осторожны!
В регионе объявлено метеопредупреждение.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайший час с сохранением до первой половины дня 7 января 2021 года на территории Тульской области ожидается туман с видимостью 200−700 м, местами гололед, на дорогах гололедица.
Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.
- Прежде всего — обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.
- При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.
- В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным — снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.
Уважаемые автовладельцы соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:
- снизьте скорость движения;
- будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;
- не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;
- двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.
В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.
Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности — съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112», «101».