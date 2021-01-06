В рейтинге городов с самым высоким качеством жизни Тула опустилась на 19 место
Хотя до этого оружейная столица была на четвертой строчке.
Специалисты Финансового университета при правительстве РФ по итогам 2020 года составили рейтинг российских городов с самым высоким качеством жизни. В топ-10 вошли Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга, Казань, Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны.
Как сообщает «ТАСС», исследование проведено в течение 2020 года в городах РФ с населением более 250 тыс. человек. В каждом из рассмотренных городов опрошено не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, которая отражает социально-демографический профиль городов.
При оценке качества жизни в центре внимания были следующие темы: распространенность деструктивного поведения населения (бытового насилия и бытового травматизма), конфликтность социальных отношений, включая обращения в суд и правоохранительные органы, конфликты с финансовыми компаниями, интерес к культурным ценностям (театрам, выставкам, музеям), склонность к миграции в поисках лучшей жизни, уровень дохода населения, отражаемый через интерес к приобретению различных товаров и услуг, состояние инфраструктуры и качество городского управления.
Тула заняла 19-е место, хотя в рейтинге по итогам первого полугодия 2020 года была на четвертом.
Из ста возможных оружейной столице присвоили 73 балла.