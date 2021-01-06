В рейтинге городов с самым высоким качеством жизни Тула опустилась на 19 место

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Хотя до этого оружейная столица была на четвертой строчке.

Специалисты Финансового университета при правительстве РФ по итогам 2020 года составили рейтинг российских городов с самым высоким качеством жизни. В топ-10 вошли Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга, Казань, Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны.

Как сообщает «ТАСС», исследование проведено в течение 2020 года в городах РФ с населением более 250 тыс. человек. В каждом из рассмотренных городов опрошено не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, которая отражает социально-демографический профиль городов.

При оценке качества жизни в центре внимания были следующие темы: распространенность деструктивного поведения населения (бытового насилия и бытового травматизма), конфликтность социальных отношений, включая обращения в суд и правоохранительные органы, конфликты с финансовыми компаниями, интерес к культурным ценностям (театрам, выставкам, музеям), склонность к миграции в поисках лучшей жизни, уровень дохода населения, отражаемый через интерес к приобретению различных товаров и услуг, состояние инфраструктуры и качество городского управления.

Тула заняла 19-е место, хотя в рейтинге по итогам первого полугодия 2020 года была на четвертом.

Из ста возможных оружейной столице присвоили 73 балла.