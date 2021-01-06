На пр. Ленина в Туле зарезали мужчину

Фото: СУ СК РФ по Тульской области

Следователи выясняют обстоятельства убийства в многоквартирном доме на проспекте Ленина в Туле. По предварительным данным, ссора между 30-летним мужчиной и его 60-летним приятелем произошла на почве алкогольного опьянения. В ход конфликта мужчина несколько раз ударил знакомого ножом. От полученных повреждений пострадавший скончался.

«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственного отдела по Центральному району города Тулы, сотрудники отдела криминалистики следственного управления. В настоящее время местонахождение подозреваемого установлено, он задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а также следователем будет подготовлено ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

По информации Myslo, преступление было совершено днем, в одной из квартир дома № 137 на пр. Ленина. Предположительно, убийца попал в поле зрения камеры видеонаблюдения, после чего его объявили в розыск. На поимку подозреваемого были ориентированы все правоохранительные органы города и его удалось задержать через несколько часов.

В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело.