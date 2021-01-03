Тульские сотрудники транспортной полиции поздравили детей с Новым годом
Вручили подарки, напомнили о правилах поведения на ж/д объектах.
С целью профилактики безнадзорности правонарушений и детского травматизма среди несовершеннолетних в период новогодних праздничных дней сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Тула провели межведомственный рейд в семьи, находящиеся в социально опасном положении.
В ходе рейда сотрудники посетили 14 семей из Привокзального округа и поздравили детей с новогодними праздникам, вручив сладкие подарки.
Кроме того ,родителям и детям напомнили о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.
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