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Тульские сотрудники транспортной полиции поздравили детей с Новым годом

Тульские сотрудники транспортной полиции поздравили детей с Новым годом

Вручили подарки, напомнили о правилах поведения на ж/д объектах.

С целью профилактики безнадзорности правонарушений и детского травматизма среди несовершеннолетних в период новогодних праздничных дней сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Тула провели межведомственный рейд в семьи, находящиеся в социально опасном положении.
 
В ходе рейда сотрудники посетили 14 семей из Привокзального округа и поздравили детей с новогодними праздникам, вручив сладкие подарки.
 
Кроме того ,родителям и детям напомнили о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.
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вчера, в 23:23 −2
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