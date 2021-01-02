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Осторожно: в Тульской области сохраняется туман и гололед

Осторожно: в Тульской области сохраняется туман и гололед

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды такие метеоусловия продлятся до утра 3 января.

2 января и в течение ночи и утра 3 января на территории Тульской области сохранится местами туман с видимостью 200−700 метров, в отдельных районах гололед. На дорогах местами гололедица.

Туман — одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций. Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к тулякам с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112», «101».

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