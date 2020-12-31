Как в Туле в новогоднюю ночь будет ходить общественный транспорт

В ночь с 31 декабря на 1 января в Туле будет курсировать городской общественный транспорт.

Трамваи:

№ 9 — ул. Ф. Смирнова — ул. Фрунзе- з-д «Тулаточмаш» — ул. Коминтерна — Красноармейский пр. — Центральный рынок — ул. Дзержинского — Микрорынок Катюша — ул. Епифанская — ул. Плеханова — ул. Калинина — Депо № 2 — Маш. колледж — ул. Декабристов — Быткомбинат (ул. Металлургов) — Кинотеатр «Искра» -2-й проезд Металлургов — Поликлиника — ул. Волкова — ул. Чаплыгина — ул. Гайдара — ул. Доватора.

Время работы — 00.07−02.47

— ул. Ф. Смирнова — ул. Фрунзе- з-д «Тулаточмаш» — ул. Коминтерна — Красноармейский пр. — Центральный рынок — ул. Дзержинского — Микрорынок Катюша — ул. Епифанская — ул. Плеханова — ул. Калинина — Депо № 2 — Маш. колледж — ул. Декабристов — Быткомбинат (ул. Металлургов) — Кинотеатр «Искра» -2-й проезд Металлургов — Поликлиника — ул. Волкова — ул. Чаплыгина — ул. Гайдара — ул. Доватора. № 14 — Н. Басово — Опытный завод — с/х Декоративные Культуры — уз. Вознесенского — Педагогический университет — Быткомбинат (пр-т Ленина) — пл. Победы — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Мира -ул. Тульского рабочего полка — ул. Агеева — ул. Жаворонкова — ул. Первомайская — ул. Гоголевская — ул. Каминского — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Коминтерна — з-д «Тулаточмаш» — ул. Фрунзе — ул. Федора Смирнова — Обувная фабрика — ул. Нижняя Студенка — ул. Краснослободская — 2-й проезд Мясново- ул. Болотова — 10-й проезд Мясново — ул. Тихмянова — ул. Маршала Жукова.

Время работы — 00.02−02.49

Троллейбусы:

№ 2 — ул. Заварная — ул. Комсомольская — ул. Сакко и Ванцетти — ул. Луначарского — ул. Мосина — Красноармейский пр-т (ул. Советская) — пл. Ленина -ул. Каминского — Филармония — ул. Первомайская — Стадион — Университет — ул. Мира — Автовокзал (пр. Ленина) — ул. Станиславского (пр. Ленина) — пл. Победы — Быткомбинат (пр. Ленина) — Педагогический университет — ул. Вознесенского.

Время работы — 00.09 — 02.59.

— ул. Заварная — ул. Комсомольская — ул. Сакко и Ванцетти — ул. Луначарского — ул. Мосина — Красноармейский пр-т (ул. Советская) — пл. Ленина -ул. Каминского — Филармония — ул. Первомайская — Стадион — Университет — ул. Мира — Автовокзал (пр. Ленина) — ул. Станиславского (пр. Ленина) — пл. Победы — Быткомбинат (пр. Ленина) — Педагогический университет — ул. Вознесенского. № 6 — пл. Московского вокзала — ул. Дм. Ульянова (Красноармейский пр-т) — ул. Фрунзе (Красноармейский пр-т) — ул. Халтурина (Красноармейский пр-т) — ул. Лейтейзена (Красноармейский пр-т) — Красноармейский пр. — ул. Мосина — ул. Луначарского (ул. Октябрьская) — ул. Арсенальная — ул. Максима Горького — Московская застава — ул. Токарева — Комсомольский парк — Аэропорт, — ул. Героя Карпова — Гарнизонный проезд.

Время работы — 00.09 — 02.26

Автобусы