Как в Туле в новогоднюю ночь будет ходить общественный транспорт
Публикуем информацию.
В ночь с 31 декабря на 1 января в Туле будет курсировать городской общественный транспорт.
Трамваи:
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№ 9 — ул. Ф. Смирнова — ул. Фрунзе- з-д «Тулаточмаш» — ул. Коминтерна — Красноармейский пр. — Центральный рынок — ул. Дзержинского — Микрорынок Катюша — ул. Епифанская — ул. Плеханова — ул. Калинина — Депо № 2 — Маш. колледж — ул. Декабристов — Быткомбинат (ул. Металлургов) — Кинотеатр «Искра» -2-й проезд Металлургов — Поликлиника — ул. Волкова — ул. Чаплыгина — ул. Гайдара — ул. Доватора.
Время работы — 00.07−02.47
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№ 14 — Н. Басово — Опытный завод — с/х Декоративные Культуры — уз. Вознесенского — Педагогический университет — Быткомбинат (пр-т Ленина) — пл. Победы — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Мира -ул. Тульского рабочего полка — ул. Агеева — ул. Жаворонкова — ул. Первомайская — ул. Гоголевская — ул. Каминского — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Коминтерна — з-д «Тулаточмаш» — ул. Фрунзе — ул. Федора Смирнова — Обувная фабрика — ул. Нижняя Студенка — ул. Краснослободская — 2-й проезд Мясново- ул. Болотова — 10-й проезд Мясново — ул. Тихмянова — ул. Маршала Жукова.
Время работы — 00.02−02.49
Троллейбусы:
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№ 2 — ул. Заварная — ул. Комсомольская — ул. Сакко и Ванцетти — ул. Луначарского — ул. Мосина — Красноармейский пр-т (ул. Советская) — пл. Ленина -ул. Каминского — Филармония — ул. Первомайская — Стадион — Университет — ул. Мира — Автовокзал (пр. Ленина) — ул. Станиславского (пр. Ленина) — пл. Победы — Быткомбинат (пр. Ленина) — Педагогический университет — ул. Вознесенского.
Время работы — 00.09 — 02.59.
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№ 6 — пл. Московского вокзала — ул. Дм. Ульянова (Красноармейский пр-т) — ул. Фрунзе (Красноармейский пр-т) — ул. Халтурина (Красноармейский пр-т) — ул. Лейтейзена (Красноармейский пр-т) — Красноармейский пр. — ул. Мосина — ул. Луначарского (ул. Октябрьская) — ул. Арсенальная — ул. Максима Горького — Московская застава — ул. Токарева — Комсомольский парк — Аэропорт, — ул. Героя Карпова — Гарнизонный проезд.
Время работы — 00.09 — 02.26
Автобусы
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№ 16 — ул. Фучика — Областной диспансер — Областная больница — ул. Марины Расковой — ул. Нестерова — ул. Карпинского — ул. Вильямса — ул. Дементьева — ул. Рихарда Зорге — музей Крылова — ДК ТуКЗ — ул. Глинки — Поликлиника (ул. Кирова) — Универмаг — ул. Марата -ул. Плеханова — ул. Епифанская — ул. Степанова — Площадка — ул. Дзержинского — ул. Пирогова — пл. Ленина — Красноармейский пр-т (ул. Советская) — ул. Советская (Красноармейский пр.) -ул. Лейтейзена (Красноармейский пр-т) — ул. Халтурина (Красноармейский пр-т) — ул. Фрунзе (Красноармейский пр-т) — ул. Дмитрия Ульянова (Красноармейский пр-т) — пл. Московского вокзала.
Время работы — 00.12 — 3.04
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№ 18 — с/х «Декоративные культуры» — ул. Вознесенского (ст. Южная) — Педагогический университет — Быткомбинат (пр-т Ленина) — пл. Победы — Автовокзал (пр-т Ленина) — ул. Станиславского (пр. Ленина) — ул. Мира — Университет — Стадион — ул. Первомайская -Филармония — ул. Каминского — пл. Ленина -ул. Пирогова — ул. Дзержинского - Площадка -ул. Степанова — ул. Марата — ул. Калинина — Восточный обвод — Машколледж -ул. Декабристов (ул. Металлургов) — Быткомбинат (2-ой пр-д Гастелло) — Почта (ул. Кутузова) -ул. Вильямса - ул. Карпинского — ул. Нестерова — ул. Марины Расковой — Областная больница — ул. Майская — ул. Бондаренко — Новомедвенский пр-д — Городская больница № 9 -ул. Кирова — д. Бытовки.
Время работы — 00.27 — 2.45
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№ 28 — пос. Косая Гора — ул. Лесная — Магазин — Детский сад — Вечный огонь — ДК — ул. Демешковская-Заводоуправление — Пятачок — Косогорский мост — Ивановские дачи (Щекинское шоссе) — пос. Менделеевский — Ново-Басово — с/х «Декоративные культуры» — ул. Вознесенского (ст. Южная) — Педагогический университет — Быткомбинат (пр-т Ленина) — пл. Победы -ул. Станиславского (пр. Ленина) — ул. Мира — Университет — Стадион — ул. Первомайская — Филармония — ул. Каминского — пл. Ленина — ул. Пирогова — ул. Дзержинского — ул. Степанова — ул. Епифанская — ул. Плеханова — Универмаг — ул. Глинки — ДК ТуКЗ — Музей Крылова — ул. Рихарда Зорге — ул. Дементьева — ул. Гастелло (Почта) — кинотеатр «Искра"(ул. Кутузова) — ул. Новопарковая — Больница — ул. Чаплыгина (ул. Металлургов) — ул. Гайдара — ул. Доватора — ул. Доктора Гумилевской — завод «Стройматериалы» — ПАО «Тулачермет» (нижние проходные).
Время работы — 00.01 — 02.41.
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