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«ТНС энерго Тула» информирует потребителей о работе клиентских центров в праздничные дни

«ТНС энерго Тула» информирует потребителей о работе клиентских центров в праздничные дни

Публикуем режим работы.

Гарантирующий поставщик электроэнергии информирует своих клиентов о графике работы Центров обслуживания клиентов (ЦОК) и Единого контактного центра (горячей линии) в предстоящие новогодние праздники.

В предпраздничный день, 31 декабря 2020 года, Центры обслуживания клиентов будут работать с 8.00 до 15.00.

Все праздничные дни, с 1 по 10 января 2021 года включительно, будут нерабочими. В этот период передать показания приборов учета, проверить состояние лицевого счета или получить справочную информацию жители Тулы и области смогут по телефону горячей линии «ТНС энерго Тула» — 8 (4872) 52-34-10, который будет работать в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

«ТНС энерго Тула» напоминает, что передать показания, а также оплатить счет за потребленную электроэнергию можно в любое удобное время, в том числе и в праздничные дни, на официальном сайте компании — tula.tns-e.ru или в мобильном приложении «ТНС энерго».

Справка о компании

АО «ТНС энерго Тула» — гарантирующий поставщик электроэнергии, обслуживающий потребителей. Тулы и Тульской области, входит в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов — Группу компаний «ТНС энерго». АО «ТНС энерго Тула» обслуживает более 707 тыс. физических и 16,6 тыс. юридических лиц. Объем реализованной электроэнергии в 2019 году составил 5,5 млрд кВтч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 64,1 млрд кВт*ч.

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