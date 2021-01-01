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За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 211 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 211 новых случаев коронавируса

Это новый антирекорд для нашего региона.

По данным оперативного штаба, за прошлые сутки в Тульской области было зарегистрировано 211 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, по состоянию на утро 1 января в нашем регионе с начала пандемии COVID-19 выявили у 23 тысяч 56 человек.
 
 
Также за минувшие сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом (760 с начала пандемии).
 
В целом ситуация по России на данный момент выглядит так:
 
 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:27 +1
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