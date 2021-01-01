За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 211 новых случаев коронавируса
Это новый антирекорд для нашего региона.
По данным оперативного штаба, за прошлые сутки в Тульской области было зарегистрировано 211 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, по состоянию на утро 1 января в нашем регионе с начала пандемии COVID-19 выявили у 23 тысяч 56 человек.
Также за минувшие сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом (760 с начала пандемии).
В целом ситуация по России на данный момент выглядит так:
Из внебюджетных источников на борьбу с коронавирусом в Тульской области направили порядка миллиарда рублей
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