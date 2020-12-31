Удаленка, госуслуги, зарплаты и налоги: изменения в законодательстве в 2021 году

Новый год традиционно приветствует изменениями в законодательстве. Публикуем основные поправки, которые вступают в силу в январе 2021 года.

выплаты

МРОТ начнут рассчитывать по-новому

МРОТ и прожиточный минимум будет рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а в зависимости от медианного дохода (то есть суммы, когда половина населения получает больше, половина — меньше). МРОТ предлагается установить в размере 42% от медианы.

Прожиточный минимум будет равняться 44,2% от медианного дохода за прошлый год.

Также законопроект устанавливает размер прожиточного минимума для различных категорий населения. Для граждан трудоспособного возраста он составит 109% от прожиточного минимума в целом по стране, для пенсионеров — 86%, для детей — 97%.

Увеличение социальных выплат

С 1 января МРОТ составит 12 792 рубля. Прожиточный минимум равен 11 653 рубля на душу населения в целом по России.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3%.

Маткапитал на первого ребенка составит 483 881,83 руб., если рождается второй — еще 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка, если за первого еще не получали, составит 639 431,83 рубля.

Упрощение получения госуслуг

Для получения госуслуг теперь не нужно предоставлять документы, подтверждающие заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве. Аналогично — в отношении документов об образовании, ученых степенях и званиях.

О будущей пенсии сообщат

Теперь россияне старше 45 лет будут раз в три года получать уведомления Пенсионного фонда о размере будущей пенсии. Это позволит спрогнозировать размер выплат в старости. Заявлений для этого подавать не нужно, сообщения будут приходить автоматически на портале «Госуслуги» и в личном кабинете на сайте ПФР. Также о размере пенсии сообщат в отделении фонда.

ЖКХ

Рост цен на коммунальные услуги

В Тульской области некоторые коммунальные услуги подорожают с 1 января. Процент повышения тарифов ЖКХ в 2021 году был утвержден распоряжением Правительства Р. Ф. № 2827-р от 30 октября 2020 г. Единого для всей страны показателя, как и прежде, не будет. Насколько вырастут цифры в платежках за коммуналку, зависит от региона проживания. Правительство утвердило средние значения для каждого субъекта РФ, которыми и будут руководствоваться местные власти при утверждении предельных тарифов ЖКХ.

Комитет по тарифам правительства Тульской области утвердил новые тарифы на электроэнергию и вывоз мусора, официально опубликовал соответствующие постановления 22 декабря. Постановления вступят в силу с 1 января 2021 года. Подробнее об этом здесь.

Кстати, с 1 января прекращает действовать мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату. Он был введен из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

«Умные» счетчики

Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны быть с 1 января оснащены «умными» приборами учета электрической энергии.

Субсидии на оплату услуг ЖКХ

Теперь для этого не нужно брать справку об отсутствии задолженности по платежам: всю информацию о наличии у граждан задолженностей за коммунальные услуги будут собирать с помощью государственной информационной системы ЖКХ.

Кострам во дворах — нет

Новые правила противопожарного режима запрещают разводить костры не только на землях общего пользования, но и на территориях частных домовладений в населенных пунктах.

«Запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», — говорится в документе.

Приготовление шашлыка на мангале под запрет не попадает.

Кроме того, жителям запретят устраивать свалки горючих отходов на территориях, прилегающих к домам. Нарушителям грозит штраф в 2−3 тысячи рублей. Если же по их вине произойдет пожар, сумма возрастет до 5 тысяч рублей.

Изменения правил для жителей МКД

С января жителям нельзя хранить личные вещи не только на чердаках, но и на цокольных этажах.

Также в многоквартирных домах запретят эксплуатацию неисправных газовых приборов без прохождения технического обслуживания.

Кроме того, с 2021 года будет запрещено оставлять на балконах без присмотра свечи и непотушенные сигареты. Наконец, по новым правилам решетки на окнах подвалов должны открываться. Нарушителей могут оштрафовать на 2−5 тысяч рублей. Россиян привьют от COVID-19

Здоровье

Вакцинация

В 2021 году в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. Она будет добровольной и бесплатной. Прививать будут вакциной «Спутник V». Эффективность этой вакцины предварительно оценивается разработчиками в 95 процентов. Когда будет доступна возможность вакцинироваться другими препаратами, пока не сообщалось.

Торговля

Молочная продукция

Стартует подготовительный этап маркировки молочной продукции. Появляется возможность добровольно маркировать, вводить в оборот и фиксировать продажу через кассовые аппараты молочной продукции.

Одежда

В России вводится обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Обязательной маркировке подлежат изделия из натуральной кожи или кожзаменителя, трикотажные вещи машинного или ручного вязания, пальто, куртки, ветровки, постельное и столовое белье и так далее.

При этом продавцам нужно промаркировать не только закупаемые товары, но и остатки, которые не были проданы до 1 января.

Ювелирные изделия

Вводится обязательная маркировка ювелирных изделий, а еще через полгода продажу ценностей без маркировки запретят. Это от подделок.

Цены

Алкоголь и табак

Рост акцизов на сигареты в 2021 году будет существенно выше инфляции и составит 20%. Акциз на папиросы и сигареты в 2021 году вырастет до 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — до 60 рублей за штуку. Это приведет к подорожанию средней пачки сигарет на 20 рублей (в среднем около 140 рублей за пачку).

Акцизы на алкоголь будут повышены существенно меньше табачных — только на 4%, то есть в пределах инфляции.

Еще одно изменение, которое коснется алкоголя, это марка «Госзнак». Она с 2021 года должна присутствовать как импортном, так и на отечественном алкоголе.

Налоги

Богат — заплати

С 13 до 15% вырастет налог на доходы физических лиц (НДФЛ), которые зарабатывают свыше 5 млн рублей в год. В принятом осенью законе предусмотрено несколько исключений. Например, прежняя ставка в 13% останется в случае продажи личного имущества, а также получения страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения. При этом повышение ставки НДФЛ распространяется только на доходы россиян на сумму свыше пяти миллионов рублей.

IT-компании

Новый закон предполагает бессрочное снижение налога на прибыль с 20 до 3%. Страховые взносы снижаются с 14 до 7,6%. Новые налоговые ставки предназначены для бизнеса, у которого 90% доходов поступают от продажи программного обеспечения (ПО) и услуг по его разработке и внедрению.

Документ также отменяет нулевой НДС на продажу П. О. Теперь на льготу смогут претендовать только компании, которые входят в специальный реестр производителей софта.

работа

Удаленная работа

В Трудовом кодексе появились такие понятия, как дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа. Первое подразумевает постоянную работу вне стационарного рабочего места на основании трудового договора, второе — такую же работу, однако на временных основаниях, третье — сочетание удаленки и работы из офиса.

При наличии оснований (очевидно, что речь идет о пандемии коронавируса) работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия. Однако в таком случае компания должна будет обеспечить работников необходимым оборудованием или возместить затраты. Важно, что удаленка не является основанием для снижения зарплаты

В случае болезни работающий дома человек сможет направить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности и открыть больничный.

Бумажные трудовые больше не выдают

Тем, кто после 1 января 2021 года придет впервые устраиваться на работу, будут заводить только электронные трудовые книжки. Трудоустроенные ранее сотрудники в свою очередь должны сообщить работодателю, в каком виде они хотят иметь трудовую книжку. По умолчанию работодатель оставит бумажную, однако изменить решение можно будет в любой момент.

Расширение сельской ипотеки

Сельской ипотекой теперь вправе воспользоваться граждане, планирующие строительство на земельном участке, находящемся в аренде. Напомним, сельская ипотека — это кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья. Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

Улучшение работы ЗАГСов

В случае утраты, порчи и т. д. ряда документов о регистрации акта гражданского состояния (в том числе свидетельства о рождении) органы ЗАГС смогут выдавать их заново по месту жительства или пребывания заявителя, используя сведения из Единого государственного реестра ЗАГС.

Каждой гостинице — по категории

За отсутствие свидетельства о категории гостинице будет грозить административная ответственность. Без этого документа нельзя предоставлять гостиничные услуги. Запрет не будет работать в отношении гостиниц, в которых 15 и меньше номеров, до 1 января 2022 года.

Также меняются правила заселения в гостиницу несовершеннолетних. Если они прибыли без родителей, то понадобится показать нотариальное согласие, оформленное одним из них. При этом дети до 14 лет должны быть с сопровождающим.

«Не женских» профессий станет меньше

Перечень профессий с вредными или опасными условиями, где ограничивается труд женщин с 1 января сокращается до 100 наименований. Ранее в этом перечне, составленном два десятка лет назад, было более 450.

Женщинам разрешено занимать позиции руководителей, а также научных или медицинских специалистов, не занятых физическим трудом. Также в список вошли некоторые виды металлообработки (например, литейные, кузнечные, сварочные работы) и ряд профессий из топливно-энергетического сектора, судостроения, металлургии, бурения скважин.

По-прежнему запрещены некоторые виды химического производства (работа с ртутью, хлором, фтором и другими токсичными веществами), а также тяжелые подземные и горные работы. В текстильной промышленности женщин не возьмут заниматься первичной обработкой хлопка и кожевенным производством, а в пищевой — заготовкой льда. Запрет связан с факторами, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия.

Новые виды аптек

Аптеки поделят на самостоятельные и находящиеся в структуре медицинской организации.

Общение под контролем

Владельцы сайтов, пользователи которых могут общаться друг с другом, обязаны уведомить об этом государство. Уведомление можно подать по собственной инициативе или по требованию Роскомнадзора, если к нему обратятся из правоохранительных органов. Этот «реестр организаторов распространения информации в интернете» будет выложен в общем доступе.

Комплектация аптечки

Минздрав избавил автомобилистов от необходимости покупать готовые автомобильные аптечки, с 1 января 2021 года водители будут комплектовать их самостоятельно. При этом в министерстве отметили, что еще три года можно пользоваться готовыми аптечками, собранными до конца 2020 года.

В аптечке должны быть две одноразовые маски, две пары медицинских перчаток, кровоостанавливающий жгут, четыре бинта шириной пять сантиметров и еще три — шириной семь сантиметров, стерильные марлевые салфетки, лейкопластырь в рулоне и ножницы.