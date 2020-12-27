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Где в Туле отключат свет 28 декабря

Где в Туле отключат свет 28 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Галкина, 3, 7, 3-д,
  • ул. Луначарского, 1,
  • ул. Оружейная 33,
  • ул. Ползунова 1, 3,
  • ул. Смидович 20-б,
  • ул. 9 Мая, 10,
  • Демидовская плотина, 20,
  • ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
  • ул. Осташева, 53-а-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.),
  • ул. Чапаева, 1-а-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.),
  • пр-д Тулицкий, 1-3 (нечётн.),
  • ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18, 20, 24, 26,
  • ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),
  • ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.),
  • ул. Чехова, 29, 31, 33,
  • ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24,
  • ул. Болдина, 58,
  • ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.),
  • ул. Колетвинова, 8-23,
  • ул. Оборонная, 27,
  • ул. Пионерская, 54,
  • ул. Войкова, 22-а,
  • ул. Мелиховская 6, 8,18, 24,
  • Московское шоссе, 45-53 (нечетн.), 62-76 (чётн.),
  • ул. Серпуховская 1-21 (нечетн.).
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