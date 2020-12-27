Где в Туле отключат свет 28 декабря

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Галкина, 3, 7, 3-д,

ул. Луначарского, 1,

ул. Оружейная 33,

ул. Ползунова 1, 3,

ул. Смидович 20-б,

ул. 9 Мая, 10,

Демидовская плотина, 20,

ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),

ул. Осташева, 53-а-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.),

ул. Чапаева, 1-а-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.),

пр-д Тулицкий, 1-3 (нечётн.),

ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18, 20, 24, 26,

ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),

ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.),

ул. Чехова, 29, 31, 33,

ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24,

ул. Болдина, 58,

ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.),

ул. Колетвинова, 8-23,

ул. Оборонная, 27,

ул. Пионерская, 54,

ул. Войкова, 22-а,

ул. Мелиховская 6, 8,18, 24,

Московское шоссе, 45-53 (нечетн.), 62-76 (чётн.),

ул. Серпуховская 1-21 (нечетн.).