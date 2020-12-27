Где в Туле отключат свет 28 декабря
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Галкина, 3, 7, 3-д,
- ул. Луначарского, 1,
- ул. Оружейная 33,
- ул. Ползунова 1, 3,
- ул. Смидович 20-б,
- ул. 9 Мая, 10,
- Демидовская плотина, 20,
- ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. Осташева, 53-а-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.),
- ул. Чапаева, 1-а-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.),
- пр-д Тулицкий, 1-3 (нечётн.),
- ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18, 20, 24, 26,
- ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),
- ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.),
- ул. Чехова, 29, 31, 33,
- ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24,
- ул. Болдина, 58,
- ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.),
- ул. Колетвинова, 8-23,
- ул. Оборонная, 27,
- ул. Пионерская, 54,
- ул. Войкова, 22-а,
- ул. Мелиховская 6, 8,18, 24,
- Московское шоссе, 45-53 (нечетн.), 62-76 (чётн.),
- ул. Серпуховская 1-21 (нечетн.).
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