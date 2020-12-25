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Алексей Дюмин исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина покататься на бронемашине

Алексей Дюмин исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина покататься на бронемашине

Губернатор Тульской области принял участие в новогодней акции «Ёлка желаний».

10-летний Саша Лежнин увлекается военной техникой, мечтает стать военным. Сегодня на территории 51-го Гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского для Саши организовали специальную экскурсию. Мальчику показали образцы вооружения и военной техники, применяемые в воздушно-десантных войсках. Саша проехал в бронемашине, получил сладкие подарки, тельняшку и настоящий десантный шлем.

«Мне очень понравилось, здорово, большое спасибо»! — поделился радостью Саша.

Галерея
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 1
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 2
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 3
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 4
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 5
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 6
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 7
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 8
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 9
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 10
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 11
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 12
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 13
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 14
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 15
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 16
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 17
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 18
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 19
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 20
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 21
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 22
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 23
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 24
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 25
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 26
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 27
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 28
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 29
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 30
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 31
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 32
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 33
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 34
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 35
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 36
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 37
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 38
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 39
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 40
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 41
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 42
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 43
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 44
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 45
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 46
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 47
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 48
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 49
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 50
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 51
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 52
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 53
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 54
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 55
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 56
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 57
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 58
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 59
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 60
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 61
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 62
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 63
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 64
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 65
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 66
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 67
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 68
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 69
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 70
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 71
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 72
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 73
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 74
Губернатор также исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина, Фото: 75
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Накануне исполнилось желание Ильи Богданова. Он любит слушать музыку, аудиокниги и увлекается живописью. От имени Губернатора его поздравили Дед Мороз и Снегурочка, передали смартфон, о котором он мечтал, и сладкие подарки.

Также Алексей Дюмин встретился с 11-летней тулячкой, Кристиной Ботвинко и ее мамой.   

Девочка мечтала побывать на родине Деда Мороза – в Великом Устюге. Глава региона исполнил ее заветное желание в рамках акции «Ёлка желаний». В дни новогодних каникул Кристина со своими родителями и братьями Арсением и Сашей отправится в увлекательное путешествие. 

«Новый год – это время, когда должны исполняться самые заветные желания. Пусть эта поездка будет счастливой и принесёт тебе и всей вашей дружной семье как можно больше радости!» - поздравил Кристину с наступающим Новым годом Алексей Дюмин и вручил билет на родину Деда Мороза. 

 

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:40 0
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