Алексей Дюмин исполнил мечту 10-летнего Саши Лежнина покататься на бронемашине

10-летний Саша Лежнин увлекается военной техникой, мечтает стать военным. Сегодня на территории 51-го Гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского для Саши организовали специальную экскурсию. Мальчику показали образцы вооружения и военной техники, применяемые в воздушно-десантных войсках. Саша проехал в бронемашине, получил сладкие подарки, тельняшку и настоящий десантный шлем.

«Мне очень понравилось, здорово, большое спасибо»! — поделился радостью Саша.

Накануне исполнилось желание Ильи Богданова. Он любит слушать музыку, аудиокниги и увлекается живописью. От имени Губернатора его поздравили Дед Мороз и Снегурочка, передали смартфон, о котором он мечтал, и сладкие подарки.

Также Алексей Дюмин встретился с 11-летней тулячкой, Кристиной Ботвинко и ее мамой.

Девочка мечтала побывать на родине Деда Мороза – в Великом Устюге. Глава региона исполнил ее заветное желание в рамках акции «Ёлка желаний». В дни новогодних каникул Кристина со своими родителями и братьями Арсением и Сашей отправится в увлекательное путешествие.

«Новый год – это время, когда должны исполняться самые заветные желания. Пусть эта поездка будет счастливой и принесёт тебе и всей вашей дружной семье как можно больше радости!» - поздравил Кристину с наступающим Новым годом Алексей Дюмин и вручил билет на родину Деда Мороза.