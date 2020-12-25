В Туле открылось новое здание Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей

Новое здание расположено на Алексинском шоссе, 12 В. Оно построено за два года в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы.

Здание рассчитано на единовременное содержание 25 несовершеннолетних. Комнаты и кабинеты для обучения оборудованы по последнему слову техники.

Также в нем созданы комфортные условия для работы сотрудников полиции, несущих службу в круглосуточном режиме. Материальная база отвечает современным требованиям для воспитания, обучения и пребывания юных правонарушителей.

Старое помещение ЦВСНП, имеющее историческую ценность, было построено еще в восемнадцатом веке, подразделение органов внутренних дел дислоцировалось в нем с 1942 года. Требовалось немало сил и материальных средств, чтобы поддерживать его в надлежащем состоянии.



