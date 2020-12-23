Где в Туле не будет света 24 декабря
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Демонстрации, 38,
- ул. Фрунзе, 14,
- ул. Вересаева, 111,
- ул. Революции, 47,
- ул. П. Морозова, 2-18, 18-а (чётн.), 1-б, 2-а,
- ул. Пионерская, 65, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 9-21, 19-б, 21-а (нечётн.),
- ул. Староникитская, 77-а, 77-б,
- ул. Новомосковская, 25, 25-а, 27, 23-б,
- ул. Оружейная, 33,
- ул. Ползунова, 1, 3,
- Демидовская плотина, 4-16 (чётн.), 13, 15,
- пос. Октябрьский: 17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),
- ул. Капитана Громова, 58, 60, 64,
- Мясново: ул. Санаторная, 7, 9, 5,
- Одоевское шоссе, 31, 33, 37, 21,
- 11-й пр-д, 61-71 (нечётн.), 70-а, 64-76 (чётн.),
- ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-111 (нечётн.),
- 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- 18-й пр-д, 4-18 (чётн.), 9,
- ул. Болотова, 1-а-е, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 22-а, 2-22 (чётн.),
- ул. Кабакова, 38,
- 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- 2-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29,
- ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,
- п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18.
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