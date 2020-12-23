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Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю

Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
 
 
 
«Огонь» (6+)
 
 
С 24 декабря в кино. Героическая история о пожарных и спасателях. То, что мы называем подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску.
 
Прямая трансляция матча «Арсенал» – «Челси» (18+)
 
 
Английская Премьер-лига. Встреча пройдет 26 декабря на стадионе Эмирейтс. Команды провели между собой 16 матчей, и «Арсенал» пока имеет преимущество, одержав 7 побед при 4 ничьих и 5 поражениях.
 
Трансляция балета «Щелкунчик» Большого театра (6+)
 
 
26 и 31 декабря. «Щелкунчик» – самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича – самый новогодний из всех «Щелкунчиков».
 
«Конь Юлий и большие скачки» (6+)
 
 
С 31 декабря в кино. Дождались: говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз всё серьезно – он просит руки, то есть копыта королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида.
 
Расписание и билеты онлайн по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
23 декабря, в 21:20 0
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