Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

«Огонь» (6+)

С 24 декабря в кино. Героическая история о пожарных и спасателях. То, что мы называем подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску.

Прямая трансляция матча «Арсенал» – «Челси» (18+)

Английская Премьер-лига. Встреча пройдет 26 декабря на стадионе Эмирейтс. Команды провели между собой 16 матчей, и «Арсенал» пока имеет преимущество, одержав 7 побед при 4 ничьих и 5 поражениях.

Трансляция балета «Щелкунчик» Большого театра (6+)

26 и 31 декабря. «Щелкунчик» – самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича – самый новогодний из всех «Щелкунчиков».

«Конь Юлий и большие скачки» (6+)

С 31 декабря в кино. Дождались: говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз всё серьезно – он просит руки, то есть копыта королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида.

Расписание и билеты онлайн по ссылке.