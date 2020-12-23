Алексей Дюмин принял участие в заседании Госсовета и Совета при Президенте РФ

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Владимир Путин провел совместное заседание Государственного Совета и Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В нём принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

На заседании рассматривались вопросы достижения национальных целей. Президент дал ряд поручений по развитию социальной политики, жилищного строительства, транспортной сферы, предпринимательства, привлечения инвестиций.

– Владимир Владимирович Путин отметил, что, несмотря на коронавирус, задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах жизни никто не отменял. В Тульской области мы ведем работу по всем направлениям, которые отмечены в национальных целях. В этом году есть неплохие результаты, но мы не будем останавливаться на достигнутом и приложим все усилия, чтобы выполнить задачи, поставленные Президентом, – прокомментировал итоги заседания Алексей Дюмин.

Указом Владимира Путина Алексей Дюмин включён в состав Президиума Государственного совета – он возглавляет рабочую группу по направлению «Промышленность». В последние два года участники рабочей группы выстраивают взаимодействие с регионами и федеральным центром для решения задач нацпроектов за счёт вовлечения промышленного сектора экономики.

Это позволило выработать более 20 ключевых предложений, большая часть из которых уже отражена в федеральных законах или стратегических документах. В итоге планируется определить перечень инициатив для рассмотрения на заседании Государственного Совета по вопросам промышленности.