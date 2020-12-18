В Туле открылась выставка старинных новогодних открыток

Фото: culture.ru

В экспозиции представлены 25 экспонатов из частной коллекции.

Городской Выставочный зал приглашает туляков и гостей города посетить выставку старинных новогодних открыток. В экспозиции представлены 25 открыток XX века из частной коллекции.

Среди экземпляров – поздравительные, видовые, фото открытки, открытки-репродукции живописных работ известных русских и зарубежных художников. На многих из них имеются поздравительные надписи, посвящённые Новому году и Рождеству.

Большая часть открыток напечатана в странах Европы. Присутствуют чёрно-белые и цветные экземпляры, а также несколько ретушированных. Тематика изображений – библейские сюжеты, композиции, бытовые сцены и заснеженные пейзажи.