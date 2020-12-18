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В Туле открылась выставка старинных новогодних открыток
Фото: culture.ru

В Туле открылась выставка старинных новогодних открыток

В экспозиции представлены 25 экспонатов из частной коллекции.

Городской Выставочный зал приглашает туляков и гостей города посетить выставку старинных новогодних открыток. В экспозиции представлены 25 открыток XX века из частной коллекции.

Среди экземпляров – поздравительные, видовые, фото открытки, открытки-репродукции живописных работ известных русских и зарубежных художников. На многих из них имеются поздравительные надписи, посвящённые Новому году и Рождеству.

Большая часть открыток напечатана в странах Европы. Присутствуют чёрно-белые и цветные экземпляры, а также несколько ретушированных. Тематика изображений – библейские сюжеты, композиции, бытовые сцены и заснеженные пейзажи.

Выставка продлится до 20 января.

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вчера, в 22:35 +1
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