Алексинец оставил на месте преступления часть одежды и документы

В Алексине полицейские установили подозреваемого в покушении на грабеж, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некий злоумышленник захотел украсть из супермаркета мясные нарезки и спрятал их под курткой. Его действия заметили продавцы, которые предложили ему оставить неоплаченный товар и удалиться. Мужчина выудил из-под куртки одну упаковку с нарезкой, отдал ее сотрудникам, после чего резко побежал к выходу.

По пути он отбивался от продавцов, которые пытались его задержать. В ходе потасовки, мужчина сумел вырваться из рук работников супермаркета, оставив им и похищенное и свою куртку, в которой находились его документы.

Полицейские внимательно изучили оставленный неудачливым воришкой рабочий пропуск, после чего задержали его. Задержанным оказался 34-летний ранее судимый за грабеж местный житель.

В полиции по факту происшествия возбуждено уголовное дело.