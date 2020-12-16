Алексинец оставил на месте преступления часть одежды и документы
Хотел полакомиться мясом, но, видимо, схлопотал срок.
В Алексине полицейские установили подозреваемого в покушении на грабеж, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, некий злоумышленник захотел украсть из супермаркета мясные нарезки и спрятал их под курткой. Его действия заметили продавцы, которые предложили ему оставить неоплаченный товар и удалиться. Мужчина выудил из-под куртки одну упаковку с нарезкой, отдал ее сотрудникам, после чего резко побежал к выходу.
По пути он отбивался от продавцов, которые пытались его задержать. В ходе потасовки, мужчина сумел вырваться из рук работников супермаркета, оставив им и похищенное и свою куртку, в которой находились его документы.
Полицейские внимательно изучили оставленный неудачливым воришкой рабочий пропуск, после чего задержали его. Задержанным оказался 34-летний ранее судимый за грабеж местный житель.
В полиции по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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