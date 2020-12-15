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Какую воду пьют туляки: «Тулагорводоканал» опубликовал результаты исследований
Фото из архива Myslo.

Какую воду пьют туляки: «Тулагорводоканал» опубликовал результаты исследований

Специалисты изучили пробы, взятые в разных районах оружейной столицы с 7 по 13 декабря.

По заключению специалистов, самая жёсткая вода течёт в трубах Привокзального района – там этот показатель составляет от 8,6 до 9,6 градуса при норме 7,0 (10,0).

В Заречье жесткость немного ниже – 7,0-8,8 градуса. Далее следует Советский район – 7,7-8,0 градусов. В Центральном районе этот показатель составляет 6,0-6,2 единицы, а самая мягкая вода течёт в трубах Пролетарского района – 5,0-5,2 градуса.

Показатели по мутности и содержанию железа не превышают установленных норм. Каких-либо бактерий в тульской воде не обнаружено.

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