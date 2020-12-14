Жители Советска: «Мы замерзаем всем городом, а чиновники не реагируют»

Жители Советска уже не жалуются. Они бьют тревогу: в квартирах, школах и других учреждениях настолько холодно, что даже обогреватели не спасают.

Местные чиновники видят несколько возможных причин: либо жители сливают воду из системы отопления, либо управляющие компании некачественно работают и отопительные системы в домах завоздушены. Об этом, в частности, говорит глава города Советска Григорий Андропов. Комментируя эту ситуацию ГТРК Тула, он заявляет, что дело именно в сливе воды и насосах, которые устанавливают жители в домах.

Однако люди уверены, что проблема не этом или в УК, а в новой котельной, которая не справляется с нагрузкой. Котельная была запущена 29 декабря 2018 года и должна была прийти на смену устаревшему отопительному оборудованию ГРЭС. В отопительные сезоны 2018/2019 и 2019/2020 она работала в тестовом режиме параллельно с ГРЭС, и жители не жаловались на температуру в домах. Но в этом году ГРЭС перестала давать тепло, и оказалось, что тепла от котельной не хватает.

Проблему с отоплением жители активно обсуждают в соцсетях.

Галина Кулагина:

– Я уже смирилась с тем, что тариф высокий, ну не получилось его оспорить, чего уж теперь об этом... Вопрос в другом: ГДЕ ТО ТЕПЛО, которое Я ОПЛАЧИВАЮ? Им греются швейные фабрики? А почему? Оно должно быть у меня и у всех жителей города! Или его не дают под должным давлением и таким образом экономят? Тогда возникает вопрос: а почему? Оплачивая любой товар в магазине, мы обязательно предъявим претензию, если нам, не дай бог, недовесят. В данном случае мы платим те же деньги, где же тепло? А написала я это к тому, что получила платежку с суммой, практически в два раза большей сегодняшней, и не уверена, что не получила бы инфаркт, замерзая при температуре +15.

Марина Мартиросова: – Вся проблема в котельной! В пятницу я звонила в УК, приходили, перезапустили, вроде стало чуть-чуть теплее, и потом вдруг... о чудо! батареи стали горячие, даже полотенцесушитель, который был холодным, стал горячим. Я чуть не заплясала от радости, ну, думаю, значит могут нормально топить... Через полчаса снова пришли из УК, и после их ухода батареи стали остывать. Я давай звонить в УК: «Что вы натворили?» А они: «Мы ничего, мы только замеры сделали, потому что сейчас разбираемся с ТК «Советск» из-за того, что трубы стали опять остывать». И так всё время: звонишь в УК – батареи теплеют, потому что они позвонили в котельную. Потом опять начинают остывать, опять звонишь в УК – опять теплеют, потом опять начинают остывать. И так до бесконечности... Это что такое? Вредительство, что ли? Евгений Коробов: – Жители города мерзнут, теплоснабжающая организация ООО «ТК «Советск» перекладывает свою вину на УК, а УК – на ООО «ТК «Советск». Температура в спортзале +5 градусов. В доме №33 по ул. Энергетиков с самого начала отопительного сезона холодно. Александра Харчева:

– Ул. Октябрьская, 31 – тоже мерзнем, все 16 квартир. Раньше такого никогда не было, всю зиму форточки открывали, а теперь батареи чуть теплые.

В таких же условиях занимаются и дети в школах, детских садах и спортивных секциях.

– Уже некоторые СМИ писали о нашей проблеме: телевидение приезжало, наша районная газета... Изменений никаких, – написал на почту Myslo Николай, житель дома №16 по ул. Парковой. – Отвёл в сад ребёнка, в группе +10 градусов, работают обогреватели, а это может спровоцировать пожар в здании, т. к. электрика не выдержит. Если в одной только группе обогреватели, а их там порядка семи групп, и в каждой они стоят. Это пипец!!! Глава МО г. Советск Андропов посоветовал жителям не сливать воду горячую, мол, из-за сливов происходит спад температуры в теплоносителях, но забыл, наверное, что у нас открытая система, где отопление и горячая вода из одной системы идёт. То бишь, по мнению главы, люди не должны мыться дома? УК и ресурсники футболят друг на друга. А в прокуратуре на горячий номер по отоплению посоветовали мне написать, обращение же рассмотрят в рамках закона – 30 дней. А зима уже!

В прошлом году в ответ на отдельные жалобы, связанные с качеством отопления, администрация заявляла, что проблема – с так называемой открытой системой теплоснабжения (горячая вода в кранах и батареях течет из одной трубы). Если житель дома, к примеру, набирает ванну, он сливает воду, и общее давление в сети падает. Соответственно, нужно постоянно пополнять ее водой и греть. Система устаревшая, ненадежная и затратная, поэтому ее обещали заменить. Предполагалось, что работы оплатят инвесторы. Неэффективная «открытая система» теплоснабжения во всем городе должна быть заменена до 2022 года в соответствии с федеральным законом. В 2019 году работы оценивались примерно в 700 млн рублей.

Однако в этом году о том, что планируется замена сетей, районные власти уже не говорят. Они вообще заявляют, что проблемы нет – потому что жалоб нет именно в администрации района. Приводим полный ответ пресс-службы администрации Щекинского района: «Для эффективной работы по межведомственному взаимодействию между администрацией МО г. Советск, управляющими компаниями и ресурсоснабжающей организацией ООО «ТК «Советск» была создана комиссия по взаимодействию и обследованию системы теплоснабжения в г. Советске. Обращения жителей по неудовлетворительной подаче теплоносителя в жилые помещения отрабатываются комиссионно, в кратчайшие сроки. В отопительный период 2020-2021 гг. вопрос отопления находится под непосредственным контролем главы администрации МО г. Советск. С начала отопительного сезона процент обращений по отоплению от жителей МО г. Советск составил 7%. Данные обращения были связаны с отсутствием отопления в отдельных комнатах жилых помещений. От ТК «Советск» теплоснабжение осуществляется в соответствии с температурным графиком в штатном режиме. Управляющей компанией при поступлении обращений по вопросу неудовлетворительного теплоснабжения осуществляется выезд аварийной службы и регулировка подачи теплоносителя. По состоянию на 15.12.2020 обращений граждан по вопросу неудовлетворительного теплоснабжения не имеется».

В администрации района жалоб нет, а в соцсетях – хоть отбавляй. Вот лишь некоторые из них: