В Туле состоится акция «Рождественские колокольчики»

Принять участие может каждый.

Акция стартует 20 декабря: на Казанской набережной около главной сцены будут установлены рождественские деревья, на которые каждый туляк и гость города сможет повесить свой колокольчик, принесенный из дома, и загадать самое заветное, самое доброе желание, которое непременно сбудется.

Завершится акция «Рождественские колокольчики» 7 января. Над Тулой разольется рождественский колокольный звон, вознося к небу все загаданные желания.

Полюбоваться этим зрелищем можно 7 января с 18.00 до 19.00 на Казанской набережной, сообщает пресс-служба городской администрации.