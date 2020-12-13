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В Туле состоится акция «Рождественские колокольчики»

В Туле состоится акция «Рождественские колокольчики»

Принять участие может каждый.

Акция стартует 20 декабря: на Казанской набережной около главной сцены будут установлены рождественские деревья, на которые каждый туляк и гость города сможет повесить свой колокольчик, принесенный из дома, и загадать самое заветное, самое доброе желание, которое непременно сбудется.
 
Завершится акция «Рождественские колокольчики» 7 января. Над Тулой разольется рождественский колокольный звон, вознося к небу все загаданные желания.
 
Полюбоваться этим зрелищем можно 7 января с 18.00 до 19.00 на Казанской набережной, сообщает пресс-служба городской администрации. 
 
 
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Фотограф: Артем Жильцов
вчера, в 20:20 +2
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