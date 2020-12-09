Тульская область получит 7,5 млрд рублей на строительство ФАПов и ремонт больниц

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Об этом стало известно на совещании под руководством зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой.

Главной темой совещания стала реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках федеральной стратегии до 2025 года на модернизацию первичного звена из федерального бюджета будет направлено 500 млрд рублей. Не менее 50 млрд будет выделено из бюджетов регионов.

Свою программу разработала и Тульская область. Объем финансирования составит 7,5 млрд рублей, 90% из них – средства федерального бюджета. В регионе будет заново возведено 60 объектов, заменено 103 фельдшерско-акушерских пункта, капитально отремонтировано более 150 поликлиник, больниц, амбулаторий и кабинетов врачей общей практики.

– Цель программы – обеспечить доступность и качество медицинской помощи на первичном этапе, учесть современные требования к устройству и работе поликлиник. Особое внимание будет уделено районным больницам, оказывающим медицинскую помощь сельским жителям, – прокомментировал губернатор Алексей Дюмин.