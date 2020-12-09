Студентов ТулГУ переводят на дистант
В вузе принято решение о проведении сессии в дистанционном формате.
Как стало известно Myslo, приказ об этом был подписан 8 декабря.
– На данный момент в опорном вузе подписан приказ о проведении промежуточной аттестации в текущем семестре в режиме удаленного доступа, — отметили в пресс-службе вуза. — Исключение составят ряд учебных групп Института высокоточных систем имени
В. П. Грязева, для которых сохранится традиционный формат проведения сессии.
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