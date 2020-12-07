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По каким вопросам чаще всего туляки обращаются на горячую линию губернатора и минздрава

По каким вопросам чаще всего туляки обращаются на горячую линию губернатора и минздрава

Об этом на заседании регионального оперштаба рассказал заместитель председателя комитета Тульской области по региональной безопасности Алексей Гордеев.

От жителей Тульской области в органы исполнительной власти поступило 6145 вопросов, из них 56% обращений адресовались на горячую линию губернатора и министерства региона.

Наиболее часто туляки обращались по вопросам здравоохранения, комплексного благоустройства дворов, текущего содержания МКД, водоснабжения и отопления. По словам Алексея Гордеева, отмечается рост количества обращений по категориям здравоохранение и водоснабжение.

На 42% снизилось число вопросов по отоплению.

В Алексине наиболее актуальная была тема неубранного мусора.

В соцсети поступило 903 обращения от жителей, основные тематики касались вопросов по самоизоляции и карантину, работе медучреждений, благоустройству общественных пространств, тестов на коронавирус. Также туляки просят разъяснить порядок действий при выявлении положительного теста на ковид.

– Во всех муниципальных образованиях ключевой проблемой является категория здравоохранения. Основная причина обращений касается жалоб на отсутствие информации о порядке забора анализов на коронавирус, получении результатов и порядка действий в случае положительного теста. Также отмечаются обращения по отсутствию лекарственных средств по рецептам в аптеках, а также на непредоставление льготных лекарств в амбулаторных условиях, — отметил заместитель председателя комитета Тульской области по региональной безопасности.

Также он заявил, что следует обратить внимание на регулярные вопросы об отсутствии инсулиновых игл и шприц-ручек.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:32 +1
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