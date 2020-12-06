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Какие дома Тулы останутся без электричества 7 декабря

Какие дома Тулы останутся без электричества 7 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 67-111 (нечётн.), 95-а, 93-а,
  • ул. Щорса, 33-59 (нечётн.), 40-68 (чётн.),
  • пер. Городской, 15, 15-а, 15-б, 17,
  • ул. Станиславского, 51, 64, 60, 50,
  • ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 23-35 (нечётн.),
  • ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 16-34 (чётн.),
  • ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.),
  • ул. Фурманова, 11-25 (нечётн.), 13-а, 15-а, 14-38 (чётн.),
  • ул. Ушинского, 35-47, 4, 40-б, 1, 31-а, 32-а, 33-а, 34-а,
  • п. Горелки: ул. Макаренко, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • Московское шоссе, 2-в, 25-41 (нечётн.),
  • пер. Охотный.
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