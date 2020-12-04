Представители поисковых отрядов региона встретились с Алексеем Дюминым

Они рассказали о достижениях этого года и поделились планами на будущее.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с руководителями общественных поисковых организаций. Круглый стол прошел на базе парка «Патриот». Представители поисковых отрядов рассказали о проделанной за год работе и поделились планами на будущий год.

Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов:

– В этом году мы торжественно отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Нам посчастливилось жить, служить, работать под мирным небом. Это благодаря тем, кто, не щадя своей жизни, отстаивал родную землю от немецких захватчиков. На полях сражений до сих пор остаются останки солдат. Наш долг – найти и увековечить память этих воинов. Это становится возможным благодаря деятельности поисковых отрядов. На 2020 год были запланированы 62 поисковые экспедиции с участием более чем 2500 поисковиков, однако из-за пандемии большая часть из них перенесена на 2021 год. Провести удалось 18 экспедиций, в которых приняли участие более 600 человек. Обнаружены останки 466 красноармейцев, 38 имен удалось установить и занести на мемориальные доски братских могил.

Вклад каждого поискового отряда огромный. Несмотря на пандемию, в этом году удалось многое. Каждому отряду было чем поделиться.

Заместитель председателя координационного совета поискового центра «Искатель» Сергей Никонов:

– В 2020 году центром было проведено 250 поисковых мероприятий в Тульской области и других регионах. В августе «Искатель» при поддержке ООО «Газпром-трансгаз Москва» в Узловском районе (вблизи населенного пункта Люторичи) провел летний этап Вахты Памяти-2020. Поисковики исследовали предполагаемое место санитарного захоронения 324-й стрелковой дивизии 10-й армии. Совместно с государственным архивом Тульской области поисковики центра провели исследования в рамках регионального этапа Всероссийского проекта «Без срока давности». Был установлен поименный список 23 жителей села Колодезное, расстрелянных немецкими оккупантами 7 декабря 1941 года.

Председатель совета командиров общественной организации «Тульский искатель» Сергей Бочин:

– Наши поисковики участвовали в экспедициях подо Ржевом. А еще мы предложили всем поисковым отрядам региона в следующем году принять Кодекс чести поисковика. Дело в том, что существующее федеральное законодательство не содержит конкретных правил работы поисковых отрядов по целому ряду направлений, из-за чего возникают спорные вопросы.

Алексей Дюмин поддержал эту инициативу.

Командир отряда Тульской общественной организации «Поисковый отряд «Штурм» Михаил Булдаков:

– В селе Николо-Гастунь в Белевском районе мы обнаружили останки многих бойцов. Части останков были разбросаны. Создалось впечатление, что захоронение пытались поднять много лет назад тяжелой техникой. И всё это рядом с заброшенным храмом, в котором какое-то время назад находился клуб, люди приходили танцевать. Мы подняли останки и впоследствии перезахоронили их на Всехсвятском кладбище.

Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул важность работы поисковиков:

– В эти дни 79 лет назад завершалась Тульская оборонительная операция. Хочу ещё раз подчеркнуть, как важна ваша деятельность, в том числе кропотливая работа с архивными сведениями, поисковые экспедиции, участие в увековечивании памяти солдат. Вы вносите большой вклад в сохранение и восстановление нашего исторического наследия, патриотическое воспитание молодежи. Благодаря вашему труду мы ежегодно открываем новые страницы героической истории нашей Родины. Всё меньше остается безымянных могил. Всё больше мы узнаем о подвигах наших солдат и офицеров.

Также глава региона напомнил, что в следующем году будет отмечаться памятная дата – 80-летие обороны Тулы. А к 2021 году на территории парка «Патриот» будет создан музей, посвященный этому переломному моменту в истории:

– Музеев у нас много, но Музея обороны Тулы нет, мы восстановим историческую справедливость. Сейчас разрабатывается проект. Это будет так называемый музей с погружением. Посетители смогут прочувствовать атмосферу военных лет, ощутят, как будто бы они прошлись по улице, где будут фрагменты стен, сооружения, будут восстановлены сцены тех лет. Сейчас мы готовим заявку по наполнению музея.

Алексей Дюмин пообещал оказывать поддержку поисковым отрядам. В завершение встречи губернатор вручил участникам поисковых отрядов благодарственные письма и вручил сертификаты на 100 000 рублей на приобретение оборудования.