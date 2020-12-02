Из-за ковида «Ясная Поляна» приостанавливает экскурсии по заповеднику

Со 2 по 15 декабря 2020 года экскурсии по яснополянскому заповеднику проводиться не будут. Как сообщается на сайте «Ясной Поляны», это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Напомним, что в этот период Дом Л. Н. Толстого и Флигель Кузминских закрыты для посещения. Свою работу приостанавливает и конюшня — до 15 декабря конные экскурсии и прогулки отменены.

Вместе с тем прогулки по территории заповедника не отменяются — посетители могут там гулять ежедневно с 9.00 до 17.00. Билеты можно приобрести в терминале у входа. Стоимость — 100 рублей.