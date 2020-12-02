новости
новости
Регистрация
В Туле завершен ремонт Московского шоссе

В Туле завершен ремонт Московского шоссе

Стоимость работ – 103 миллиона рублей.

Средства на ремонт данного дорожного объекта были дополнительно выделены региону из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Протяженность ремонтируемого участка – около 2,5 км.
 
Работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводили комплексно.
 
– Одновременно с ремонтом проезжей части выполнены работы по ремонту существующих и обустройству недостающих участков тротуаров. При этом учтены пожелания жителей. На Московском шоссе благоустроены остановочные площадки с организацией заездных карманов для общественного транспорта, заасфальтированы примыкания и съезды на прилегающие улицы, сделана система водоотведения, нанесена дорожная разметка, установлены бордюры, дорожные знаки и ограждения, – рассказал начальник управления по транспортному и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.
 
В ходе приемки Московского шоссе вопросов и претензий у комиссии не возникло. Гарантия на выполненные работы составляет 6 лет.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 13:39 0
Другие статьи по темам
Прочее
ТуларемонтМосковское шоссереализация нацпроектов в Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за ковида «Ясная Поляна» приостанавливает экскурсии по заповеднику
Из-за ковида «Ясная Поляна» приостанавливает экскурсии по заповеднику
Внимание, розыск! На трассе М-2 в Тульской области сбили человека
Внимание, розыск! На трассе М-2 в Тульской области сбили человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.