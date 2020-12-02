В Туле завершен ремонт Московского шоссе

Средства на ремонт данного дорожного объекта были дополнительно выделены региону из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Протяженность ремонтируемого участка – около 2,5 км.

Работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводили комплексно.

– Одновременно с ремонтом проезжей части выполнены работы по ремонту существующих и обустройству недостающих участков тротуаров. При этом учтены пожелания жителей. На Московском шоссе благоустроены остановочные площадки с организацией заездных карманов для общественного транспорта, заасфальтированы примыкания и съезды на прилегающие улицы, сделана система водоотведения, нанесена дорожная разметка, установлены бордюры, дорожные знаки и ограждения, – рассказал начальник управления по транспортному и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

В ходе приемки Московского шоссе вопросов и претензий у комиссии не возникло. Гарантия на выполненные работы составляет 6 лет.