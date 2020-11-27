Телеканал «Первый Тульский» выиграл премию «ТЭФИ-регион»

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Накануне в Калуге прошёл финал Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион». В общей сложности на него было прислано 600 работ со всей России.

Победителем в номинации «Спортивная программа» стал телеканал «Первый Тульский» с программой «ЗОЖ».

Коллектив телеканала поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Это уже вторая победа в главном телевизионном конкурсе страны, признание того, что «Первый Тульский» идет в ногу со временем, делает по-настоящему зрелищный, интересный контент. Молодцы! Продолжайте радовать зрителей оригинальными форматами и креативной подачей»

Напомним, в 2017 году «Первый Тульский» получил ТЭФИ за детский проект «Включай».