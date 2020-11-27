Тульские спортсмены завоевали медали на Кубке области по тайскому боксу
Поздравляем ребят!
В Туле прошел открытый Кубок области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Тульской, Смоленской, Орловской, Липецкой и Московской областей.
Победителями и призерами стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса, спортивной школы «Восток», клуба «Хулиган», «Щит и меч», «Катана».
Обладатели золотых наград:
- Владислав Гуркин,
- Павел Королев,
- Петр Жидель,
- Рустам Габилов,
- Артем Мартиросян,
- Александр Савкин,
- Егор Жевлаков,
- Магомедрасул Дилиев,
- Вусал Марданов,
- Бедел Пулатов,
- Самсон Коломпар,
- Владимир Голиков,
- Артем Дьячков,
- Муртузаали Гаджиев,
- Никита Боргер,
- Мурад Гиясов,
- Дмитрий Целлер,
- Таисия Буслаева,
- Ирина Зеленова,
- Алина Гиясова.
Никита Боргер был награжден кубком за лучшую технику, а Вусал Марданов — за самый зрелищный бой турнира.
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