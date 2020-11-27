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Тульские спортсмены завоевали медали на Кубке области по тайскому боксу

Тульские спортсмены завоевали медали на Кубке области по тайскому боксу

Поздравляем ребят!

В Туле прошел открытый Кубок области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Тульской, Смоленской, Орловской, Липецкой и Московской областей.

Победителями и призерами стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса, спортивной школы «Восток», клуба «Хулиган», «Щит и меч», «Катана».

Обладатели золотых наград:

  • Владислав Гуркин,
  • Павел Королев,
  • Петр Жидель,
  • Рустам Габилов,
  • Артем Мартиросян,
  • Александр Савкин,
  • Егор Жевлаков,
  • Магомедрасул Дилиев,
  • Вусал Марданов,
  • Бедел Пулатов,
  • Самсон Коломпар,
  • Владимир Голиков,
  • Артем Дьячков,
  • Муртузаали Гаджиев,
  • Никита Боргер,
  • Мурад Гиясов,
  • Дмитрий Целлер,
  • Таисия Буслаева,
  • Ирина Зеленова,
  • Алина Гиясова.

Никита Боргер был награжден кубком за лучшую технику, а Вусал Марданов — за самый зрелищный бой турнира.

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Тульские спортсмены завоевали медали на Кубке области по тайскому боксу, Фото: 1
Тульские спортсмены завоевали медали на Кубке области по тайскому боксу, Фото: 2
Тульские спортсмены завоевали медали на Кубке области по тайскому боксу, Фото: 3
Тульские спортсмены завоевали медали на Кубке области по тайскому боксу, Фото: 4
Тульские спортсмены завоевали медали на Кубке области по тайскому боксу, Фото: 5
Тульские спортсмены завоевали медали на Кубке области по тайскому боксу, Фото: 6
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:35 +1
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