Тульские спортсмены завоевали медали на Кубке области по тайскому боксу

В Туле прошел открытый Кубок области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Тульской, Смоленской, Орловской, Липецкой и Московской областей.

Победителями и призерами стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса, спортивной школы «Восток», клуба «Хулиган», «Щит и меч», «Катана».

Обладатели золотых наград:

Владислав Гуркин,

Павел Королев,

Петр Жидель,

Рустам Габилов,

Артем Мартиросян,

Александр Савкин,

Егор Жевлаков,

Магомедрасул Дилиев,

Вусал Марданов,

Бедел Пулатов,

Самсон Коломпар,

Владимир Голиков,

Артем Дьячков,

Муртузаали Гаджиев,

Никита Боргер,

Мурад Гиясов,

Дмитрий Целлер,

Таисия Буслаева,

Ирина Зеленова,

Алина Гиясова.

Никита Боргер был награжден кубком за лучшую технику, а Вусал Марданов — за самый зрелищный бой турнира.