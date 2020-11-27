Скончалась заместитель директора музея-заповедника «Куликово поле» Елена Гаврилина

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Куликово поле"

Государственный музей-заповедник «Куликово поле», российское военно-историческое движение понесли невосполнимую утрату. 26 ноября 2020 года после тяжелой болезни скончалась Елена Станиславовна Гаврилина. Весь её трудовой путь связан с музейной, научной и культурной жизнью Тулы и области.

Она была одним из организаторов Тульской археологической экспедиции, музея «Тульские древности». В 1997 году Елена Станиславовна стала заместителем директора музея-заповедника «Куликово поле». Эта работа стала смыслом ее жизни. Именно во многом благодаря неустанным трудам Елены Гаврилиной Куликово поле превратилось в одну из лучших музейных и культурных площадок нашей страны.

Деятельная натура Е. С. Гаврилиной, пытливость ее ума, широкий кругозор были залогом успеха всех многочисленных проектов заповедника. Одной из главных точек приложения сил для Елены Станиславовны было участие в организации военно-исторического движения средневековой реконструкции, где она за короткий срок стала главным идейным вдохновителем и организатором военно-исторического движения в России и одного из главных его мероприятий – Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».

Благодаря ее неустанным трудам и заботам фестиваль поднялся на новый качественный уровень, став одним из самых авторитетных мероприятий средневековый исторической реконструкции эпохи Куликовской битвы. Преобразились программа фестиваля, внешний вид фестивального лагеря, разнообразие и насыщенность событий фестивальной жизни. Во многом изменился и облик праздников годовщин Куликовской битвы на Красном холме Куликова поля, в которых главными визитными карточками стали средневековые аттракционы, мастер-классы, ярмарки, турниры, дефиле исторического костюма. В дни фестиваля Елена Станиславовна буквально преображалась.

Она находилась в постоянном движении, знала и помнила имена практически всех участников, одновременно следила и ходом программы мероприятий, вела финансовые, организационные вопросы. Фестивальный день Елены Станиславовны начинался рано утром и заканчивался далеко за полночь. И участники фестиваля по праву оценили то, что в эти сентябрьские дни она вкладывала всю свою душу в это мероприятие. Не случайно, что во время награждения лауреатов и призеров фестивальной программы, сами участники преподнесли Е. С. Гаврилиной свой приз, получивший название «Мама фестиваля». В последние годы трудно даже было представить этот реконструкторский форум без ее участия. Уже больная, она находила в себе силы вновь возглавить военно-исторический фестивальный лагерь на берегу Дона.

Она всегда была подлинным примером ответственного отношения к труду и жизни. В ней сочетались принципиальность и требовательность, доброта и отзывчивость, огромная трудоспособность и трудолюбие, которые редко увидишь в жизни. И, пожалуй, одной из самых главных черт характера Елены Станиславовны было неравнодушие, которое сразу же ощущали окружающие.

Коллектив Государственного музея-заповедника «Куликово поле» глубоко скорбит в связи с кончиной Елены Гаврилиной и выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах. Земля пухом…

Коллектив Государственного музея-заповедника «Куликово поле»

Редакция Myslo выражает глубокие и искренние соболезнования близким и коллегам Елены Станиславовны Гаврилиной.