Какие улицы Тулы обесточат 27 ноября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения электричества пройдут по следующим адресам:
- ул. 2-я Хомутовка, 1, 3, 4-8 (чётн.),
- ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 8-а,
- ул. К. Либкнехта, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 28-а,
- ул. Р. Люксембург, 11-б,
- п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- ул. Никитина, 8, 10,
- ул. Овражная, 2-45,
- ул. Зелёная, 6,
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 162-а, 118-а, 71-162, 93-а, 81-б,
- ст. Ясная Поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б.
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