новости
новости
Регистрация
Какие улицы Тулы обесточат 27 ноября

Какие улицы Тулы обесточат 27 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения электричества пройдут по следующим адресам:

  • ул. 2-я Хомутовка, 1, 3, 4-8 (чётн.),
  • ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 8-а,
  • ул. К. Либкнехта, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 28-а,
  • ул. Р. Люксембург, 11-б,
  • п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
  • ул. Никитина, 8, 10,
  • ул. Овражная, 2-45,
  • ул. Зелёная, 6,
  • п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 162-а, 118-а, 71-162, 93-а, 81-б,
  • ст. Ясная Поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 21:53 0
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергиигде в Туле отключат светотключение светаотключение
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Результаты тестов на COVID-19 можно будет получить на портале Госуслуг
Результаты тестов на COVID-19 можно будет получить на портале Госуслуг
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.