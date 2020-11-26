Выпускники яснополянского Центра поддержки одарённых детей поступили в ведущие вузы страны

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Из 20 человек, окончивших это учебное заведение в текущем году, 16 получили золотые медали.

В образовательном комплексе имени Л. Н. Толстого в режиме видеоконференции прошла встреча первых выпускников с учащимися Центра поддержки одаренных детей Тульской области. В мероприятии приняла участие министр образования региона Алевтина Шевелева. Центр одаренных детей Тульской области входит в структуру Яснополянского образовательного комплекса им. Л. Н. Толстого. По словам директора комплекса Дмитрия Киселева, 16 выпускников из 20 – золотые медалисты.

Все выпускники успешно поступили в вузы – кто-то остался в Туле, несколько ребят уехали в Рязань, пять человек учатся в лучших учебных заведениях страны – МГУ, МФТИ и МГИМО.

– Такие высокие результаты достигнуты благодаря Центру одаренных детей, который создан по инициативе губернатора Алексея Дюмина и при поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко в 2018 году. Сейчас дети из 41 населенного пункта Тульской области учатся в самом современном учреждении, не имеющем аналогов, – сказал Дмитрий Киселев.

В этом году в Центре появился современный актовый зал. На ремонт и закупку современного оборудования из областного бюджета было выделено 4 млн рублей.

– Не только центр, но и вся школа получили новый импульс развития. Если в прошлом году мы выпустили 20 ребят, то в этом году в 10 класс поступили 29 человек. Дети талантливые, мы не смогли кого-то отсеять. Обучение в Центре ведется по двум направлениям – естественнонаучному и гуманитарному, – отметила Алевтина Шевелева.

По словам учителя физики Дамира Нургулиева, ребята попадают в особые условия, где могут реализовать себя. В Центре есть оборудование для занятий по физике, химии, биологии и проектной деятельности, а за каждым учеником закреплено индивидуальное рабочее место.