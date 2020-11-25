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Какие дома Тулы останутся без электричества 26 ноября

Какие дома Тулы останутся без электричества 26 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Жореса, 2-12, 26-46 (чётн.), 3-7, 25-43 (нечётн.), 25-а,
  • ул. 2-я Хомутовка, 1-17 (нечётн.), 1-а; 4-18 (чётн.),
  • ул. Мопра, 16-22 (чётн.), 23,
  • ул. Шишкина, 1-19, 25-27 (нечётн.), 2-8, 10-28 (чётн.), 8-а,
  • ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 37-45 (нечётн.),
  • ул. К. Либкнехта, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 28-а,
  • ул. Р. Люксембург, 11-б,
  • п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35,
  • ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 1-45 (нечётн.), 28-а, 2-30 (чётн.),
  • ул. Дронова, 26-40 (чётн.), 17-43 (нечётн.),
  • ул. Пионерская, 1-35 (нечётн.), 2-42 (чётн.),
  • ул. Лесная, 1-а, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
  • ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),
  • ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • пр-д Лесной, 6-16 (чётн.),
  • ул. М. Горького, 39, 41, 43,
  • п. Хомяково: ул. Хомяковская, 2,
  • Хомяковский пр-д,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 8,
  • ул. Партизанская, 21, 34-а,
  • п. Победы: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8,
  • ул. Фрунзе, 1, 4,
  • ул. Володарского, 5, 7, 9, 24,
  • ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 9, 6,
  • дер. Варваровка, 1-б.
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