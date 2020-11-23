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В Туле дочь напала с ножом на 92-летнего отца

В Туле дочь напала с ножом на 92-летнего отца

Пострадавший пенсионер госпитализирован.

Как стало известно Myslo, накануне вечером в квартире одного из домов по ул. Лейтейзена в Туле произошел конфликт между 92-летним мужчиной и его 47-летней дочерью.
 
В ходе инцидента ранее не судимая безработная женщина несколько раз ударила своего престарелого отца ножом по голове. Мужчину госпитализировали с проникающим ранением щеки и резаными ранами лица и лба.
 
В настоящее время по факту происшествия проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:42 +4
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