В Туле дочь напала с ножом на 92-летнего отца

Как стало известно Myslo, накануне вечером в квартире одного из домов по ул. Лейтейзена в Туле произошел конфликт между 92-летним мужчиной и его 47-летней дочерью.

В ходе инцидента ранее не судимая безработная женщина несколько раз ударила своего престарелого отца ножом по голове. Мужчину госпитализировали с проникающим ранением щеки и резаными ранами лица и лба.

В настоящее время по факту происшествия проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.