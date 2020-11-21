Фото из архива Myslo.
В Тульской области новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
У нас 147 новых случаев.
Федеральный оперштаб опубликовал статистику по числу заболевших коронавирусом в России. Так, за сутки в Тульской области зафиксировано 147 случаев COVID-19. Это новый антирекорд. 211 человек выздоровели, один скончался.
Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 15180 жителей, 13087 выздоровели, 462 умерли.
В России за сутки также установлен новый максимум — 24 822 случая коронавируса.
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