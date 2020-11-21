В Тульской области новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Фото из архива Myslo.

У нас 147 новых случаев.

Федеральный оперштаб опубликовал статистику по числу заболевших коронавирусом в России. Так, за сутки в Тульской области зафиксировано 147 случаев COVID-19. Это новый антирекорд. 211 человек выздоровели, один скончался.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 15180 жителей, 13087 выздоровели, 462 умерли.

В России за сутки также установлен новый максимум — 24 822 случая коронавируса.