В Одоеве после капремонта открылся краеведческий музей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля в здании муниципального краеведческого музея была проведена реставрация. Теперь она завершена и в историческом доме купца Каширина открылась новая современная экспозиция, посвященная истории Одоевского княжества с XIV по XVII века.

В церемонии открытия музея приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Ольга Гремякова отметила, что в рамках подготовки празднования юбилея Тульского кремля и Большой засечной черты проведена огромная работа по возрождению культуры в малых исторических городах и поселениях:

«Особое внимание, по поручению губернатора Алексея Дюмина, уделено музеям. Только в Одоевском районе были воссозданы три музея. Важно презентовать их культурному и туристическому сообществу, и включить его в музейные маршруты по Тульской области и не только».

В рамках визита Ольга Гремякова и Татьяна Рыбкина посетили одоевский «Дом с башней» и усадьбу генерала А. Я. Мирковича. Сейчас на этих объектах ведутся реставрационные работы.

Татьяна Рыбкина подчеркнула, что в регионе уделяется особое внимание возрождению усадеб – это важно для сохранения и продвижения историко-культурного наследия нашего края:

– В число участников федерального проекта вошли три усадьбы, расположенные в Дубне, Плавске и в Одоеве. Среди них и усадьба генерала Мирковича. По поручению Алексея Дюмина в следующем году здесь начнет работу культурно-туристический центр, где наряду с музейной экспозицией будут размещаться площадки под временные вставки, конференц-зал, а также объекты туристической инфраструктуры, которые будут созданы на условиях государственно-частного партнерства, – отметила министр.