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Лидер туристического направления сменился – вместо юга россияне отправились за Урал

Лидер туристического направления сменился – вместо юга россияне отправились за Урал

Tele2 проанализировала поездки абонентов по России и за рубеж с помощью технологий big data.

В среднем за лето и осень на одну заграничную поездку пришлось порядка 100 путешествий по стране. Наиболее востребованными направлениями стали Иркутская область, Турция и Казахстан.

Data scientists Tele2 проанализировали поездки абонентов за июнь-сентябрь 2020 года. Самым популярным туристическим направлением внутри страны стали не южные курорты, а Иркутская область, куда отправляются для отдыха на озере Байкал. На втором месте рейтинга по числу поездок – Челябинская область. В области много природных достопримечательностей: например, крупнейшее на Урале озеро Увильды. На третьем месте оказалась Нижегородская область.

Южные регионы России по итогам курортного сезона не вошли в топ-3: Ростовская область – на 4-м месте, Краснодарский край – на 11-м. Крым оказался на 61-м месте – между Республикой Адыгеей и Камчаткой.

Пик поездок по стране был в сентябре – на первый осенний месяц пришлось 28% от общего турпотока. За границу клиенты Tele2 чаще ездили в августе. Сразу после открытия авиасообщения с Турцией турпоток в эту страну вырос в 15 раз по сравнению с июлем. Как и в прошлом году, самыми массовыми направлениями стали Казахстан, Турция и Белоруссия. Туда отправились 60% всех абонентов Tele2, побывавших за пределами России. Интересно, что число клиентов Tele2, решивших провести отпуск в Танзании, в 2020 году выросло в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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