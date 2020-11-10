Юный футболист из Богородицка встретился со Станиславом Черчесовым

В социальном проекте #СпортНаПятёрочку, стартовавшем этой весной, приняли участие юные футболисты 14-17 лет со всей страны. До финала дошли 50 спортсменов, которые смогли выполнить все условия конкурса. А победителей, которых выбрали путем открытого голосования, было всего 10. И в их число вошел наш земляк — Степан Соколовский из Богородицка!

Мальчишки и девчонки получили шанс приехать в Москву, чтобы прокачать свои спортивные навыки под руководством опытных наставников. Первая пятерка победителей конкурса от Pepsi и «Пятерочки» отправилась в футбольную академию «Ювентус» в Москве. Целую неделю ребята занимались по стандартному режиму тренировок спортсменов одного из лучших футбольных клубов и смогли попробовать свои силы в игре на профессиональном уровне.

- Мы благодарны Pepsi и «Пятёрочке» за организацию такого конкурса. Поначалу мы даже не верили, что такая удача возможна! Но в итоге просто в восторге от всего. Тренировки, которые были организованы в академии «Ювентус», — это просто фантастика. Совершенно другой уровень. Наши дети об этом даже не мечтали! — прокомментировал стажировку Николай Григорьевич Гульнев, дедушка одного из победителей конкурса.

Вторая пятёрка призеров конкурса от Lay’s и «Пятёрочки» получила другой подарок — мастер-класс у известного российского тренера Станислава Черчесова.

Ребята пообщались со своим кумиром и приняли участие в тренировке, которую разработал один из лучших тренеров нашей страны.

Степан Соколовский - Выиграть может каждый, если у него есть стремление к победе, мотивация и упорство. Всё это путешествие — тому доказательство.