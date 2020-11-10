новости
новости
Регистрация
Юный футболист из Богородицка встретился со Станиславом Черчесовым

Юный футболист из Богородицка встретился со Станиславом Черчесовым

Степан Соколовский попал в десятку победителей конкурса #СпортНаПятёрочку, который проводили торговая сеть «Пятёрочка» и PepsiCo.

В социальном проекте #СпортНаПятёрочку, стартовавшем этой весной, приняли участие юные футболисты 14-17 лет со всей страны. До финала дошли 50 спортсменов, которые смогли выполнить все условия конкурса. А победителей, которых выбрали путем открытого голосования, было всего 10. И в их число вошел наш земляк — Степан Соколовский из Богородицка!

Мальчишки и девчонки получили шанс приехать в Москву, чтобы прокачать свои спортивные навыки под руководством опытных наставников. Первая пятерка победителей конкурса от Pepsi и «Пятерочки» отправилась в футбольную академию «Ювентус» в Москве. Целую неделю ребята занимались по стандартному режиму тренировок спортсменов одного из лучших футбольных клубов и смогли попробовать свои силы в игре на профессиональном уровне.

- Мы благодарны Pepsi и «Пятёрочке» за организацию такого конкурса. Поначалу мы даже не верили, что такая удача возможна! Но в итоге просто в восторге от всего. Тренировки, которые были организованы в академии «Ювентус», — это просто фантастика. Совершенно другой уровень. Наши дети об этом даже не мечтали! — прокомментировал стажировку Николай Григорьевич Гульнев, дедушка одного из победителей конкурса.

Вторая пятёрка призеров конкурса от Lay’s и «Пятёрочки» получила другой подарок — мастер-класс у известного российского тренера Станислава Черчесова.

Ребята пообщались со своим кумиром и приняли участие в тренировке, которую разработал один из лучших тренеров нашей страны.

Степан Соколовский, победитель конкурса

Степан Соколовский

- Выиграть может каждый, если у него есть стремление к победе, мотивация и упорство. Всё это путешествие — тому доказательство.

 

Станислав Черчесов, тренер сборной России по футболу

Станислав Черчесов, тренер сборной России по футболу

- Упорство и стремление к победе — главные качества хорошего спортсмена. Я очень надеюсь, что ребята обязательно продолжат свои тренировки. И, кто знает, возможно, что с кем-то из них мы ещё встретимся на футбольном поле.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:23 +1
Другие статьи по темам
Событие
конкурс спорт на пятерочкумастер класс Станислава Черчесова
Люди
Станислав Черчесов
Место
Пятерочка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске осудят жителя Владимирской области, виновного в смерти двух человек
В Новомосковске осудят жителя Владимирской области, виновного в смерти двух человек
В Тульской области за сутки подтвердились 132 случая коронавируса
В Тульской области за сутки подтвердились 132 случая коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.