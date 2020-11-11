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В Новомосковске осудят жителя Владимирской области, виновного в смерти двух человек

В Новомосковске осудят жителя Владимирской области, виновного в смерти двух человек

Мужчина спровоцировал ДТП, после чего сбежал с места происшествия.

В Новомосковске 43-летний житель Владимира обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек, сопряженном, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что вечером 19 мая на Комсомольском шоссе в Новомосковске произошло ДТП, в котором погибли два человека: обвиняемый, управляя BMW, нарушил правила дорожного движения, столкнулся с автомобилем Cherу, который потом врезался в Renault Symbol.

В результате аварии двое водителей скончались от полученных травм. 

Виновник ДТП, скрылся с места происшествия, оставив свой автомобиль в лесополосе неподалеку от места аварии.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:42 +2
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