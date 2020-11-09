В Туле не сдавших тесты на COVID-19 по возвращении из-за границы ищут как преступников

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Об этом заявил главный полицейский Тульской области Сергей Галкин.

На заседании регионального оперштаба глава Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев рассказал, что на прошедшей неделе ковид из Турции привезли 10 туляков.

– Проводится контроль граждан, прибывающих из-за границы. С августа по сегодняшний день прибыло 14 084 человека, 13 608 обследовано на ковид.

Напомним, возвратившиеся из-за рубежа обязаны сдавать тесты на коронавирус. Однако это делают не все.

– Благодаря нашей совместной работе с УМВД существовавший ранее разрыв в 1200 неизвестных человек сократился до 467. Значительную часть этих людей не удается найти, поскольку фактическое место пребывания не соответствует информации, которую они давали в анкете в аэропорту.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин спросил у начальника регионального УМВД России Сергея Галкина, есть ли техническая возможность, чтобы определить местоположение этих людей.

– Мы их серьезно ищем на уровне преступников. Действительно, они представляют угрозу. Вполне серьезно относимся к этой работе, по каждому выполняются оперативные мероприятия.