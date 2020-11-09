новости
новости
Регистрация
В Туле не сдавших тесты на COVID-19 по возвращении из-за границы ищут как преступников
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле не сдавших тесты на COVID-19 по возвращении из-за границы ищут как преступников

Об этом заявил главный полицейский Тульской области Сергей Галкин.

На заседании регионального оперштаба глава Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев рассказал, что на прошедшей неделе ковид из Турции привезли 10 туляков.

– Проводится контроль граждан, прибывающих из-за границы. С августа по сегодняшний день прибыло 14 084 человека, 13 608 обследовано на ковид.

Напомним, возвратившиеся из-за рубежа обязаны сдавать тесты на коронавирус. Однако это делают не все.

– Благодаря нашей совместной работе с УМВД существовавший ранее разрыв в 1200 неизвестных человек сократился до 467. Значительную часть этих людей не удается найти, поскольку фактическое место пребывания не соответствует информации, которую они давали в анкете в аэропорту.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин спросил у начальника регионального УМВД России Сергея Галкина, есть ли техническая возможность, чтобы определить местоположение этих людей.

– Мы их серьезно ищем на уровне преступников. Действительно, они представляют угрозу. Вполне серьезно относимся к этой работе, по каждому выполняются оперативные мероприятия.

Сюжет: Коронавирус
Тульские аптеки предупредили о недопустимости продажи антибиотиков без рецепта врача
Жизнь Тулы и области
Тульские аптеки предупредили о недопустимости продажи антибиотиков без рецепта врача
сегодня, в 18:55, 106 2672 -10
Лечащимся от коронавируса на дому тулякам должны бесплатно привозить лекарства
Жизнь Тулы и области
Лечащимся от коронавируса на дому тулякам должны бесплатно привозить лекарства
сегодня, в 18:16, 51 3836 -5
Сколько в тульских больницах свободных коек для больных Covid-19
Жизнь Тулы и области
Сколько в тульских больницах свободных коек для больных Covid-19
сегодня, в 17:25, 23 2040 0
Глава Роспотребнадзора рассказал, где чаще всего школьники заражаются коронавирусом
Жизнь Тулы и области
Глава Роспотребнадзора рассказал, где чаще всего школьники заражаются коронавирусом
сегодня, в 17:12, 20 2559 2
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:25 +4
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминАлександр ЛомовцевСергей Галкин
Место
Тула
Прочее
коронавирустест на коронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Освобождаем койки: выздоровевших от коронавируса туляков будут выписывать из больницы без результатов тестов
Освобождаем койки: выздоровевших от коронавируса туляков будут выписывать из больницы без результатов тестов
Глава Роспотребнадзора рассказал, где чаще всего школьники заражаются коронавирусом
Глава Роспотребнадзора рассказал, где чаще всего школьники заражаются коронавирусом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.