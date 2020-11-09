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Сколько в тульских больницах свободных коек для больных Covid-19

Сколько в тульских больницах свободных коек для больных Covid-19

Об этом сообщили на очередном совещании оперштаба.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк рассказал о том, сколько туляков с коронавирусом сейчас находится в больницах:

– В госпиталях находятся 1426 человек, из них 20 детей. В реанимации – 96 человек, 93 – на аппаратах ИВЛ. Порядка 750 человек – «на кислороде» (пользуются койками с кислородной поддержкой). Коек с кислородом – 1113. Свободно 177 коек. 

Кроме этого Эрк отметил, что в Тульской области сформирован достаточный запас средств индивидуальной защиты: только за последние две недели в регион было доставлено более 3 миллионов масок, более 30 тысяч респираторов, 6 тысяч защитных очков и более 20 тысяч защитных костюмов.

– Также продолжается работа по обеспечению кадрами инфекционных госпиталей: сейчас привлечено 125 иногородних медицинских работников. Они размещены в 11 гостиницах. Огромной помощью для врачей оказалось привлечение на работу студентов и ординаторов вузов: сегодня их работает 503, – заметил министр.

 

Сюжет: Коронавирус
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