Туляков пригласили на выставку под грифом «Секретно»

Московский Музей Победы пригласил жителей Тульской области на онлайн-экскурсию по выставке «Военная разведка. Гриф «Секретно». Новая интернет-программа размещена на YouTube-канале музея. Виртуальная экскурсия приурочена ко Дню военного разведчика, который отмечается в нашей стране 5 ноября. Пользователи «побывают» в экспозиции, посвященной более чем 100-летней истории ведомства. Здесь представлено свыше 200 подлинных экспонатов. Гид расскажет, как в молодой советской республике была создана военная разведка, кто был ее первым руководителем, какие задачи ставили перед сотрудниками.

Гости узнают, как было организовано обучение первых агентов и какие предметы они изучали. «Учеба проходила ежедневно с 10 утра до 7 вечера. Первый выпуск учился 3 месяца», — отмечает экскурсовод Музея Победы Борис Чельцов. Исторические свидетельства и снимки дадут представление о деятельности десятков «героев невидимого фронта» — Рихарда Зорге, Льва Маневича, Яна Берзина и др. Онлайн-посетители увидят фотографии героев, их личные вещи, амуницию, оружие.

Во время экскурсии зрителям предложат ответить на вопросы. Самые активные участники викторины получат призы от Музея Победы. Экскурсия откроет серию онлайн-программ о военной разведке.

День военного разведчика отмечается ежегодно 5 ноября. В этот день в 1918 году секретным приказом Реввоенсовета РСФСР № 197/27 был утвержден штат Полевого штаба, в состав которого вошло Регистрационное управление, отвечавшее за деятельность разведорганов Красной армии. Именно с того времени начала свое развитие одна из самых засекреченных, но вместе с тем самых мощных и влиятельных спецслужб в мире.