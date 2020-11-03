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Минздрав Тульской области прокомментировал фейк о массовой гибели пациентов с COVID-19

Минздрав Тульской области прокомментировал фейк о массовой гибели пациентов с COVID-19

Ранее в соцсетях появилось сообщение об отключениях аппаратов ИВЛ, связанных с отсутствием электроснабжения.

В Интернете появилась информация об аварийных отключениях электричества в инфекционном госпитале на базе Щекинской районной больницы. В публикации сообщалось, что из-за отключения электроэнергии скончались пациенты, подключённые к аппаратам ИВЛ. Кроме того, авторы сообщали, что из-за неправильного забора анализов часть тестов на коронавирус дали ложный результат.

В региональном Минздраве сообщили, что эта информация не соответствует действительности:

«С момента открытия инфекционный госпиталь Щекинской районной больницы обеспечен стабильным электроснабжением, есть резервный источник питания. Случаев отключения электроэнергии не было. Забор анализов на COVID-19 ведется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами,  госпиталь в полном объеме обеспечен расходными материалами для забора биоматериала».

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:26 −3
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