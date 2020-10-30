В Тульской области на реализацию нацпроектов в ближайшие три года направят порядка 32,2 млрд рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Это средства из федерального и регионального бюджетов.

29 октября губернатор Алексей Дюмин в ходе рабочей встречи обсудил с министром финансов Тульской области Александром Климовым основные подходы к планированию бюджета региона на ближайшие три года.

Алексей Дюмин отметил, что работа над проектом закона велась в условиях серьезных финансовых вызовов. Распространение коронавируса стало испытанием, затронувшим каждую отрасль. Ситуация оказала существенное негативное влияние на экономику, отразилась на консолидированном бюджете. Еще в мае прогнозировались потери в 17 млрд рублей, но сейчас сумма уменьшилась до 8 млрд. Это было достигнуто благодаря слаженной работе и скоординированным действиям.

– Наша приоритетная задача – в кратчайшие сроки нивелировать эти потери и вернуться на путь развития. Основной идеей главного финансового документа должно быть повышение качества жизни наших людей, комплексное развитие региона, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Министр доложил, что при формировании проекта бюджета министерство исходило из риск-ориентированного подхода и базового прогноза социально-экономического развития. Основные приоритеты:

безусловное исполнение всех публичных обязательств перед гражданами и неукоснительное исполнение Указов Президента РФ;

восстановление финансово-экономических показателей, поддержка малого и среднего предпринимательства, промышленности, сбалансированность регионального и местных бюджетов;

обеспечение роста доходной части бюджета.

Поступления налоговых и неналоговых доходов запланированы в 2021 году в объеме 67,7 млрд рублей с ростом 10,6% к оценке 2020 года. Расходы запланированы в объеме 89,1 млрд, это ниже оценки исполнения 2020 года на 4,0 млрд рублей или на 4,3% с учетом нераспределенных средств из федерального бюджета. Таким образом, параметры бюджета на 2021 год запланированы с дефицитом 5,0 млрд руб. Финансирование дефицита в 2021 году будет обеспечено за счет остатков средств и кредитов коммерческих банков.

Все требования бюджетного законодательства и соглашений с Министерством финансов РФ соблюдены.

По словам министра, на реализацию национальных проектов в ближайшие три года будет направлено порядка 32,2 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Достижение национальных целей в следующем году будет обеспечено за счет реализации следующих мероприятий:

образование: свыше 300 млн рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы образовательных организаций. Почти полмиллиарда рублей предусмотрено на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Более 1 млрд рублей – на строительство или выкуп восьми детских садов на 1100 мест.

социальная сфера: 3,7 млрд рублей предусмотрено на финансирование 48 мер по улучшению демографической ситуации в регионе. Порядка 670 млн предусмотрено на приобретение квартир для детей-сирот.

Будет продолжено строительство корпуса государственного учреждения Тульской области «Красивский дом для пожилых «Забота». 200 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт и приобретение оборудования для социальных учреждений.

здравоохранение: продолжат строительство нового корпуса областного перинатального центра. Запланированы расходы для строительства онкологического центра (6 млрд рублей с 2021 по 2023 годы). На укрепление материально технической базы учреждений здравоохранения в 2021 году планируется направить 670 млн рублей. На централизованную закупку медикаментов предусмотрено более 1 млрд 730 млн рублей. Для врачей будут приобретены 25 служебных квартир. Более 30 млн будет направлено на выплаты медикам, которые пойдут работать в сельские медучреждения.

культура, молодежная политика и спорт: на модернизацию учреждений культуры предусмотрено более 110 млн рублей. Около 175 млн рублей будет направлено на субсидии спортивным федерациям. Предусмотрены 106 млн рублей на два года для капитального ремонта здания областного центра молодежи (бывший ДКЖ). Запланировано строительство фондохранилища для ТМИИ (340 млн рублей).

ЖКХ и дорожное хозяйство: на реализацию программы ФКГС предусмотрено около 817 млн рублей. На развитие и модернизацию инженерной инфраструктуры будет выделено более 456 млн. Алексей Дюмин отметил важность вопроса переселения жителей из аварийного фонда. На эти цели в следующем году предусмотрено 693,7 млн рублей, из которых 204,9 млн рублей – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. Также губернатор отметил, что в установленные сроки выполнены работы по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сформирована система, которая позволяет ремонтировать и содержать дороги на должном уровне, а также проектировать и строить новые транспортные объекты. Объем дорожного фонда Тульской области на 2021 год составляет 6 млрд 275,5 млн рублей.

Кроме того, на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов будет направлено 1,6 млрд рублей.

Алексей Дюмин поручил в ближайшее время внести проект закона о бюджете региона в Тульскую областную Думу.