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В соцсетях распространяют фейковую памятку по самолечению от коронавируса

В соцсетях распространяют фейковую памятку по самолечению от коронавируса

Оперштаб Тульской области предупреждает: информация, указанная в распространяемых «рекомендациях», не соответствует действительности.

В мессенджерах и соцсетях распространяется памятка по самостоятельному лечению коронавируса. Как сообщает региональный оперштаб, эта информация не соответствует методическим рекомендациям Минздрава РФ, и напоминает:

- Лечение должен назначать медицинский работник. Самолечение недопустимо!

Сюжет: Коронавирус
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