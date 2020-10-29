В соцсетях распространяют фейковую памятку по самолечению от коронавируса

Оперштаб Тульской области предупреждает: информация, указанная в распространяемых «рекомендациях», не соответствует действительности.

В мессенджерах и соцсетях распространяется памятка по самостоятельному лечению коронавируса. Как сообщает региональный оперштаб, эта информация не соответствует методическим рекомендациям Минздрава РФ , и напоминает:

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сегодня, в 11:44, 26 2872 1