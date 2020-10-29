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УМВД России по Туле потратит 74 тысячи рублей на покупку табличек-указателей

УМВД России по Туле потратит 74 тысячи рублей на покупку табличек-указателей

Деньги будут взяты из федерального бюджета. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

УМВД России по Туле для своих нужд купит 20 табличек-указателей. 

Табличка-указатель должна быть из оцинкованного листа толщиной не менее 0,55 мм, металлический каркас должен быть из профиля размером не менее 20×20×2 мм и оклеен пленкой Oracal 641. 

Отметим, что данные таблички предназначены для фасадов районных отделов полиции в Туле. 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 18:17 0
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