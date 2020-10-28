Новая незаконная свалка в Варваровке: нарушителя поймали за руку

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Центральном округе сотрудники администрации Тулы выявили факт незаконного сброса мусора. Нарушение было зафиксировано во время объезда территорий в лесополосе вблизи деревни Варваровка.

Объем свалки составил 350-400 кубометров. Виновное лицо было установлено на месте. Нарушитель обязуется убрать свалку в течение двух недель. Все материалы будут переданы в управление административно технического надзора.

За незаконный сброс мусора гражданам грозит штраф от 2500 до 5000 рублей, должностным лицам – от 10 до 20 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей.